In einem rassigen Spitzenspiel teilten sich in der Fußball-Kreisliga A3 die SG Horressen und die SG Altendiez am Ende die Punkte. Die Reserve der TuS Burgschwalbach ging auswärts erneut unter.

Nachdem sich die SG Horressen und die SG Altendiez in der Fußball-Kreisliga A3 die Punkte geteilt hatten, durfte sich die schon am Freitag siegreiche zweite Welle der SG Hundsangen über den Sprung an die Tabellenspitze freuen. Abgerundet wird der 4. Spieltag am Mittwochabend ab 20 Uhr mit dem Gastspiel der SG Birlenbach/Schönborn beim TuS Niederahr. Bereits ab 19 Uhr treffen dann in einer vorgezogenen Partie die SG Altendiez und der TuS Holzhausen aufeinander.

SG Unterwesterwald – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II 0:3 (0:1). Das bis in die Schlussphase umkämpfte Derby endete am Freitag dann doch deutlich für den amtierenden Staffelsieger, der am Sonntagnachmittag wieder die Tabellenführung übernahm. Schiedsrichterin: Nicole Schäfer. Tore: 0:1 Colin Aßmann (35.), 0:2 Kevin Silberzahn (85.), 0:3 Leon Carlos Weber (90.+4). Zuschauer: 100.

Zwei Rote Karten gegen die SG Ahrbach II

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II 1:4 (1:0). Die erste Saisonniederlage der Ahrbacher fiel am Ende nicht nur deutlich aus, sondern die Einheimischen ließen personell mit zwei Roten Karten noch reichlich Federn. Schiedsrichter: Ingo Neust. Tore: 1:0 Abdalmadjid Mohammed (14.), 1:1 Johannes Derscheid (50., Elfmeter), 1:2 Till Eisenmenger (78.), 1:3 Henoch Fito (84.), 1:4 Timon Strunk (89.). Zuschauer: 70.

SG Mühlbachtal – SG Guckheim/Kölbingen 3:1 (1:1). Eine bemerkenswerte Duftmarke setzten die Kombinierten aus Nastätten, Miehlen und Oelsberg. „Großes Kompliment an unsere Männer. Wir haben nach anfänglichen Schwierigkeiten den Kampf angenommen und das Spiel verdient gezogen. Heute haben wir uns für den großen Aufwand belohnen können“, bilanzierte Heim-Trainer Tobias Göbel. Schiedsrichter: Patrick Böttcher. Tore: 0:1 Robin Krick (14.), 1:1 Lennard Wollschläger (21.), 2:1 Patrick Schneider (54.), 3:1 Johannes Bräutigam (90.+1). Zuschauer: 100.

SG Elbert/Horbach – TuS Burgschwalbach II 6:1 (4:1). Gegen den Gast vom Märchenwald platzte der viel zitierte Knoten des bis dahin punktlosen Schlusslichts. „Elbert hat uns in den ersten 30 Minuten hoch angelaufen und extrem unter Druck gesetzt. In dieser Phase haben wir das Spiel bereits verloren, da wir nichts entgegenzusetzen hatten“, analysierte TuS-Trainer Andreas Müller. Schiedsrichter: Thorsten Heep. Tore: 1:0 Jonas Klotz (15.), 2:0 Raphael Klinke (28.), 3:0 Yannik Wohlert (35.), 3:1 Martin Fiedler (44.), 4:1 Raphael Klinke (45.+1), 5:1 Yannik Wohlert (57.), 6:1 Raphael Klinke (58.). Zuschauer: 100.

„Wir waren bis zum Anschlusstreffer sehr effektiv.“

Marcel Hannappel freute sich an seinem Geburtstag über den Zähler in Horressen.

SG Horressen-Elgendorf – SG Altendiez/Gückingen 2:2 (0:1). „Wir waren bis zum Anschlusstreffer sehr effektiv. Danach hatte Horressen mehr vom Spiel, sodass das Unentschieden absolut in Ordnung geht. Meine Mannschaft hat toll gekämpft. So kann’s weitergehen“, sagte AG-Trainer Marcel Hannappel an seinem 33. Geburtstag. Tore: 0:1 Marcel Willmeroth (23.), 0:2 Yannick Altmann (51.), 1:2 Alexander Gombert (63.), 2:2 Lukas Bode (81.). Zuschauer: 200.