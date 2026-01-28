Kreisliga A3, Wintercheck SG Mühlbachtal: Nach goldenem November Kurs halten Stefan Nink 28.01.2026, 09:45 Uhr

i Weniger "brotlose Kunst", mehr Kaltschnäuzigkeit im Abschluss: Johannes Bräutigam hat sich bei der SG Mühlbachtal zu einem Führungsspieler gemausert. Andreas Hergenhahn

Im Vorjahr noch Kellerkind, heuer als Tabellensechster aktuell zweitbester Rhein-Lahn-Vertreter: Bei der SG Mühlbachtal zeigt die Tendenz nach oben. Trainer Tobias Göbel setzt alles daran, dass der positive Trend im Frühjahr bestätigt wird.

Weiter geht’s im „Wintercheck“ der heimischen Fußball-A-Ligisten mit der SG Mühlbachtal. Nachdem sich die Kombinierten des TuS Miehlen, des VfL Nastätten und des SV Oelsberg im Vorjahr fast ausschließlich in den hinteren Regionen der Tabelle aufgehalten und die Runde letztlich mit Rang zehn abgeschlossen hatten, läuft es heuer besser.







