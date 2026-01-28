Im Vorjahr noch Kellerkind, heuer als Tabellensechster aktuell zweitbester Rhein-Lahn-Vertreter: Bei der SG Mühlbachtal zeigt die Tendenz nach oben. Trainer Tobias Göbel setzt alles daran, dass der positive Trend im Frühjahr bestätigt wird.
Weiter geht’s im „Wintercheck“ der heimischen Fußball-A-Ligisten mit der SG Mühlbachtal. Nachdem sich die Kombinierten des TuS Miehlen, des VfL Nastätten und des SV Oelsberg im Vorjahr fast ausschließlich in den hinteren Regionen der Tabelle aufgehalten und die Runde letztlich mit Rang zehn abgeschlossen hatten, läuft es heuer besser.