Mit deutlichen Siegen schlossen der TuS Niederahr und die SG Reitzenhain die Hinrunde in der Fußball-Kreisliga A3 punktgleich als gemeinsame Herbstmeister ab. Der FC Kosova bleibt nach einer Aufholjagd gegen die SG Elbert in Lauerstellung.
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Mit dem TuS Niederahr und der SG Reitzenhain/Bogel/Bornich hat ein Duo die Hinrunde in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A3 punktgleich abgeschlossen und teilt sich damit die „Herbstmeisterschaft“. Mit dem FC Kosova, der SG Hundsangen II und der SG Elbert liegt jedoch ein weiteres Trio noch aussichtsreich in Schlagdistanz.