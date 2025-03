SG Mittelhof gewinnt einseitiges Derby in Schönstein

Schönstein findet zu keiner Zeit in die Partie. Der VfB Wissen II gewinnt in der letzten Sekunde im Spitzenspiel bei der SG Rennerod. Die SG Guckheim geht drei Mal in Führung und spielt unentschieden. Das war los am 16. Spieltag.

Die SG Herschbach/Girkenroth/Salz hat in der Fußball-Kreisliga A mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze überwintert. Obwohl der Spitzenreiter mit einem Unentschieden gegen die SG Guckheim/Kölbingen startete, ist der Abstand unverändert geblieben. Allerdings ist der VfB Wissen II nach einem Last-Minute-Sieg im Verfolgerduell gegen die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut nun auf Tabellenplatz zwei vorgerückt.

Spiel der Woche

Sportfreunde Schönstein - SG Mittelhof/Niederhövels 0:3 (0:2). Schönsteins Spielertrainer Marcus Meyer sah eine der schwächsten Leistungen seiner Elf in seiner langjährigen Trainertätigkeit in Schönstein. „Das war katastrophal", lautete daher sein ernüchterndes Fazit nach der klaren Niederlage im Lokalderby. Pascal Binneweiß brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung. Kurz darauf verletzte sich Mittelhofs Marvin Franke ohne Fremdeinwirkung schwer am Fuß und wurde mit dem Rettungswagen abgeholt. Der für ihn eingewechselte Philipp Bedranowsky erhöhte mit dem Pausenpfiff (45.). Mit dem 0:3 durch Maurice Michel nach einer knappen Stunde war die Partie vorzeitig entschieden, da die Hausherren den Gästen nicht entgegenzusetzen hatten. „Wir haben uns vorgenommen, den Kampf anzunehmen. Das hat die Mannschaft richtig gut gemacht, und wir haben zu Null gespielt. Ich bin stolz auf die Jungs", lobte SG-Trainer Michael Trautmann seine Elf.

SG Westerburg/Gemünden II - SV Niederfischbach 2:4 (1:2). Der SV setzte sich verdientermaßen durch und zeigte sich dabei cleverer und abgezockter als sein Gegenüber. Erdem Civelek sorgte schon in der dritten Minute für das 0:1. Louis Klöckner glich kurz darauf aus (9.), ehe Julian Steffenhagen noch vor der Pause den SV wieder auf Kurs brachte (40.). Die SG konnte durch Til Eisenmenger abermals ausgleichen (55.). Erneut Civelek sorgte für die abermalige Gästeführung (58., Foulelfmeter), die diese sich in der Folge nicht mehr nehmen ließen – auch weil die Hausherren in der Schlussphase nur noch zu zehnt agierten (Gelb-Rote Karte gegen Johannes Dillbahner wegen Foulspiels und unsportlichen Verhaltens, 82.). Eine Minute nach dem Platzverweis sorgte Sven Bajorat für die endgültige Entscheidung.

Primus kommt dreimal zurück, Wissen trifft spät

SG Guckheim/Kölbingen - SG Herschbach/Girkenroth/Salz 3:3 (1:0). Guckheims Trainer Thomas Benner trauerte nach der Partie drei möglichen Punkten nach. „Es war ärgerlich, weil wir dreimal geführt haben. Jetzt müssen wir mit dem einen Punkt leben. Aber Herschbach ist auch nicht umsonst Tabellenführer", resümierte er. Vor fast 400 Zuschauern sorgte Matthias Nilges für den einzigen Treffer im ersten Durchgang (23.). Kurz nach dem Seitenwechsel glich Jannis Mohr aus (49.). Guckheims Goalgetter Robin Krick markierte das 2:1 (60.), diesmal glückte Vincent Schmidt (66.) der erneute Ausgleich. Krick war auch ein zweites Mal an diesem Nachmittag erfolgreich (74.). Aber auch diesmal hielt die Führung nur fünf Minuten, ehe Tim Niedermowe für den 3:3-Endstand im Derby sorgte (79.).

i Umkämpftes Derby in Guckheim: Drei Führungen und zwei Treffer von Torjäger Robin Krick (rechts) reichten der SG Guckheim nicht für einen Heimsieg. Spitzenreiter SG Herschbach (von links: David Hannappel, Tobias Quirmbach) hatte beim 3:3 dreimal die passende Antwort. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut - VfB Wissen II 1:2 (1:1). Die SG erwischte einen Blitzstart: Kaum war das Spiel angepfiffen, traf Nick Loewen zum 1:0 (1.). Micha Salomo Fuchs glich wenig später schon aus (10.). Im zweiten Durchgang sah Yannik Heene nach einer Notbremse die Rote Karte (60.). Trotz Unterzahl hatten die Gastgeber nach einem Konter noch die große Möglichkeit zur Führung, scheiterten aber am Aluminium. Da auch der VfB noch Chancen hatte, diese zunächst aber nicht nutzte, schien alles auf die durchaus leistungsgerechte Punkteteilung hinauszulaufen. In der Nachspielzeit glückte mit der letzten Aktion des Spiels Micha Salomo Fuchs aber noch der Lucky Punch (90.+3).

DJK Friesenhagen - SG Lasterbach Neunkirchen 1:3 (1:1). Trotz der neuerlichen Niederlage zog DJK-Trainer Patrick Kroll ein durchaus positives Fazit. „So nah waren wir diese Saison noch nicht an einem Sieg dran. Heute war mehr drin, insbesondere aufgrund der ersten Hälfte. Da nutzen wir unsere Chancen nicht und schießen uns die zwei Gegentore quasi selbst rein. Im zweiten Abschnitt war dann allerdings nicht mehr viel drin", lautete sein Fazit. Luca Reichmann traf für die Gäste zweifach (20., 38.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Marvin Reifenrath (23.), Ilir Tahiri machte im zweiten Durchgang den Deckel für die SG drauf (75.).

Weitefeld und Hammer Land stellen früh die Weichen

VfB Niederdreisbach - SG Weitefeld-Langenbach/Friedwald/Nauroth/Mörlen/Norken 2:4 (0:3). Wie schon im Hinspiel entschied die SG das Spiel für sich, und der Sieg für die Gäste ging absolut in Ordnung, wie auch VfB-Trainer Dennis Reder nach der Partie anerkennen musste. „Wir haben das Spiel in der ersten halben Stunde verloren", sagt er , denn zu diese Zeitpunkt lag seine Elf nach den Treffern von Fabian Lohmar (10.) und Jan Niklas Mockenhaupt (25., 31.) schon mit 0:3 zurück. Die Hausherren fanden nie wirklich ins Spiel und fanden kein probates Mittel gegen die gierigere Mannschaft aus Weitefeld. Tim Lennart Schneider erhöhte nach der Pause gar auf 0:4 (73.), ehe Maximilian Ermert (80., Foulelfmeter) und Nico Tim Hees (89.) verkürzten. „Unsere beiden Tore waren aber nicht mehr als Ergebniskosmetik", so Reder.

SG Herdorf - SG Hammer Land Bruchertseifen 2:3 (0:2). Die Hausherren zeigten im ersten Abschnitt eine durchaus gute Leistung, lagen zur Pause jedoch mit 0:2 zurück. Daniel Stoll (9., Handelfmeter) und Andreas Krieger (16.) hatten früh die Tore für die Gäste geschossen. „Wir hatten vier, fünf richtig gute Chancen und zur Pause hätte es mindestens 2:2 stehen müssen", haderte Herdorfs Coach Tim Zimmermann. Unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhte Daniel Krieger für die Gäste (46.). Danach bauten diese jedoch zusehends ab und taten nur noch wenig fürs Spiel. Dies hätte sich am Ende fast noch gerächt, denn Lukas Schmidt brachte die Herdorfer mit einem Doppelschlag (78./Foulelfmeter, 89.) noch mal heran. „Leider haben wir uns hinten heraus nicht mehr belohnt, aber der Kampf und die Moral der Mannschaft stimmte heute", sagte Zimmermann.