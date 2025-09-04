In der Fußball-Kreisliga A 5 stehen am Wochenende nur sechs von sieben Partien auf dem Programm. Die Begegnung zwischen dem TuS Kottenheim und dem SC Bad Bodendorf wurde auf Ende November verlegt. Die Derbys zwischen Saffig/Miesenheim und dem FC Plaidt sowie zwischen der Reserve des Ahrweiler BC und der SG Landskrone Heimersheim versprechen dagegen viel Spannung.

DJK Plaidt – SG Maifeld-Elztal (Fr., 20 Uhr)

Wann platzt der Knoten der DJK Plaidt? Am Freitagabend unternimmt die Mannschaft des Trainerduos Andreas Samson/Dennis Niederprüm gegen den Bezirksliga-Absteiger einen neuen Anlauf, die ersten Punkte der Saison einzufahren. Niederprüm will jedoch den Druck von der Mannschaft nehmen: „Wenn es nicht klappen sollte, dann holen wir die Punkte in der Woche danach. Wir wissen, dass wir genügend Qualität haben, um die nötigen Zähler zu holen und unser Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen.“

Gästetrainer Daniel Fischer warnt vor einer unangenehmen Auswärtsaufgabe und einem kampfstarken Gegner: „Wir messen Plaidt nicht an den bisherigen Ergebnissen. Am engen und kleinen Pommerhof ist es immer eklig, zu spielen. Hinzu kommt, dass die DJK alles daran setzen wird, den Bann zu brechen.“

SG Saffig/Miesenheim – FC Alemannia Plaidt (Fr., 20 Uhr)

Stolpert Ligaprimus FC Plaidt ausgerechnet im Derby zum ersten Mal? Am Freitagabend gastieren die Alemannen beim Lokalrivalen, der zum letzten Mal in diesem Jahr ein Heimspiel in Saffig austrägt. „Danach geht es für die restlichen Partien nach Miesenheim. Die Mannschaft ist heiß aufs Derby und wir würden dem Spitzenreiter nur zu gerne ein Bein stellen. Wir wissen aber auch, dass man gegen Plaidt ganz schnell vier, fünf oder noch mehr Gegentore kassieren kann“, meint Saffig/Miesenheims Trainer Sascha Müller.

i Allen Grund zum Jubeln hat der FC Plaidt bislang in der Kreisliga A 5. Die Alemannen gewannen alle ihre vier Spiele und freuen sich nun aufs Derby in Saffig bei der SG Saffig/Miesenheim. Jörg Niebergall

FC-Coach Kai Wagner rechnet mit viel Gegenwehr: „Saffig ist letztes Jahr Vierter geworden und hat sich im Sommer nicht verschlechtert. Nichtsdestotrotz wollen wir unsere Serie ausbauen.“

Ahrweiler BC II – SG Landskrone Heimersheim (Sa., 17.30 Uhr)

Sowohl die ABC-Reserve als auch der Gast aus Heimersheim können personell aus dem Vollen schöpfen – das Feld für ein spannendes Derby ist bestellt. Landskrone-Coach Bekim Gerguri, dem unter anderem Routinier Ivan Bossauer wieder zur Verfügung steht, sagt: „Wir würden Ahrweiler gerne das Weinfest vermiesen und wollen in einem Duell auf Augenhöhe alles reinwerfen.“ ABC-Coach Ricardo Ribeiro strotzt vor seinem ersten Derby vor Selbstvertrauen: „Wir sind nahezu vollzählig und wollen vor einer hoffentlich standesgemäßen Zuschauerkulisse drei Punkte holen.“

SG Ettringen/St. Johann – SG Vinxtbachtal Brohl (So., 14.30 Uhr)

Nach zwei deutlichen Niederlagen in Folge hofft die SG Vinxtbachtal am Ettringer Hochsimmer auf eine Trendwende. „Dafür müssen wir uns im Vergleich zu den vorherigen Partien gewaltig steigern“, weiß Trainer Uwe Deckenbrock. Für die Hausherren geht es dagegen weiter darum, am oberen Tabellendrittel dranzubleiben. Ettringens Spielertrainer Eike Idczak hat deswegen eine klare Zielvorgabe: „Wir wollen zu Hause mit aller Macht gewinnen. Die Gäste gewinnen gegen Bad Breisig, verlieren danach aber zwei Mal hoch, weshalb wir Vinxtbachtal kaum einschätzen können. Die beiden Niederlagen der Vorsaison sollten uns aber Warnung genug sein.“

SG Dernau/Mayschoß – SV Remagen (So., 14.30 Uhr)

Aufsteiger Dernau/Mayschoß und der SV Remagen stehen bereits vor einem richtungsweisenden Spiel. Sollten sich die Hausherren Heimsieg Nummer zwei sichern, würde man den Vorsprung auf die noch punktlosen Gäste auf sechs Zähler ausbauen und sich somit ein kleines Polster erarbeiten. Genau dieses Szenario peilt Dernaus Co-Trainer Michael Radermacher an: „Wir müssen schauen, wer auflaufen kann. Kapitän Benedikt Muhs und Paul Gemein kehren zwar zurück, dafür steht unter anderem der Einsatz von Spielertrainer Marco Liersch auf der Kippe. Wir wollen aber die Chance nutzen und Remagen mindestens auf Distanz halten.“

SG Bad Breisig – SV Masburg (So., 15 Uhr)

Beide Mannschaften durften sich zuletzt über zwei Siege in Serie freuen. Die SG Bad Breisig ist dabei leicht im Vorteil, da man auf dem heimischen Geläuf bislang alle Spiele gewinnen konnte. Trainer Jacques Daoud meint: „Masburg ist ins Rollen gekommen, weshalb ich mit einem hoch motivierten Gegner rechne. Wir wollen aber alles daransetzen und zu Hause weiter ungeschlagen zu bleiben.“ Bei den Gästen bleibt die personelle Lage weiter angespannt, Spielertrainer Matthias Bender ist dennoch positiv gestimmt: „Ob jemand von den Verletzten zurückkommt, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Wir haben vergangene Woche aber gezeigt, wie gut wir die Ausfälle im Kollektiv auffangen können.“