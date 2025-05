Wird die SG Elbert/Horbach zum Zünglein an der Waage im Titelrennen der Fußball-Kreisliga A3? In einer vorgezogenen Partie des vorletzten Spieltags gastiert der Tabellenfünfte am Donnerstagabend bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II (19.30 Uhr, in Hundsangen), die sich ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem seit Sonntag punktgleichen FC Kosova Montabaur liefert.

„Wir dürfen uns keinen erneuten Fehltritt erlauben.“

Sebastian Boddenberg, Trainer SG Hundsangen II

„Wir müssen die entsprechende Einstellung und die richtige Mentalität mit ins Spiel nehmen“, sagt Trainer Sebastian Boddenberg, der mit der SG-Reserve zwar nicht aufsteigen kann, das Team vor seinem Abschied Richtung Rennerod aber unbedingt zur Meisterschaft führen will. „Nach dem 1:1 in Altendiez hat sich der Druck auf uns natürlich erhöht“, weiß Boddenberg. „Wir dürfen uns keinen erneuten Fehltritt erlauben.“ Auf der Gegenseite ist die Situation entspannter, mit einem Sieg hätten die Gäste ihre Position schon gesichert.

Elberts Trainer Christian Stera betont: „Wir fahren ohne großen Druck, aber mit großer Vorfreude nach Hundsangen. Dort wollen wir nicht leer ausgehen, sondern selbstbewusst unsere Qualitäten auf den Platz bringen.“