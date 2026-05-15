Schon ein Remis könnte reichen SG Horressen will aus eigener Kraft alles klarmachen Marco Rosbach 15.05.2026, 11:13 Uhr

i Läuft alles so, wie es vor dem vorletzten Spieltag zu erwarten ist, liegt am Ende in der Kreisliga A3 die SG Horressen (rechts Pascal Schmidt) als Meister vor der SG Guckheim (links Maurice Memel), die als Tabellenzweiter in die Aufstiegsrunde gehen würde. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung der Horresser. Andreas Hergenhahn

Am Sonntag könnte auch die letzte noch ausstehende Entscheidung in der Kreisliga A3 fallen, die wichtigste obendrein. Als ehemaliger Verbandsligist steht die SG Horressen-Elgendorf vor der Rückkehr auf die überkreisliche Fußballbühne.

In der Vorwoche mussten sie noch auf einen Ausrutscher der SG Guckheim hoffen, der allerdings ausblieb. Diesmal hat es die SG Horressen-Elgendorf in eigener Hand, das Titelrennen in der Kreisliga A3 am vorletzten Spieltag zu ihren Gunsten zu entscheiden.







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