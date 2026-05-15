Am Sonntag könnte auch die letzte noch ausstehende Entscheidung in der Kreisliga A3 fallen, die wichtigste obendrein. Als ehemaliger Verbandsligist steht die SG Horressen-Elgendorf vor der Rückkehr auf die überkreisliche Fußballbühne.
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In der Vorwoche mussten sie noch auf einen Ausrutscher der SG Guckheim hoffen, der allerdings ausblieb. Diesmal hat es die SG Horressen-Elgendorf in eigener Hand, das Titelrennen in der Kreisliga A3 am vorletzten Spieltag zu ihren Gunsten zu entscheiden.