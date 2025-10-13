Während ein Westerwälder Quartett die ersten vier Plätze in der Kreisliga A3 besetzt, sind drei WW-Teams im Tabellenkeller gefährdet. Aufsteiger SG Unterwesterwald scheint sich aber gefangen zu haben und gibt sich mutig.
Während die SG Horressen an der Spitze der Kreisliga A3 unbeirrt marschiert, hat sich die SG Guckheim durch den Sieg im Verfolgerduell beim TuS Niederahr auf Platz zwei vorgeschoben. Auf dem Vormarsch ist auch die SG Elbert.SG Elbert/Horbach – SG Mühlbachtal Nastätten 4:1 (1:0).