Nach dem Spitzenspiel in Niederfischbach hob Herschbachs Trainer Dirk Hannappel einen Spieler besonders hervor. Auch bei der SG Weitefeld machte am Ende die individuelle Klasse den Unterschied.

Die SG Herschbach/Girkenroth/Salz holt drei ganz wichtige Punkte beim Spitzenspiel in Niederfischbach und führt die Tabelle weiterhin an. Wissen II gewinnt sein Heimspiel gegen Herdorf und bleibt auf fünf Punkte dran. Im Tabellenkeller siegt die SG Lasterbach Neunkirchen im direkten Duell gegen Tabellennachbarn VfB Niederdreisbach und verschafft sich ein wenig Luft im Abstiegskampf.

Spiel der Woche

SV Adler Niederfischbach – SG Herschbach/Girkenroth/Salz 1:2 (0:0). Im Topspiel des Tabellendritten gegen den Klassenprimus boten die beiden Mannschaften den 100 Zuschauern ganz unterschiedliche Halbzeiten. In Halbzeit eins konnte sich der Gast aus Herschbach klare Feldvorteile erarbeiten und schnürte die Adler über weite Strecken in deren eigener Hälfte ein. Mit einem Tor belohnte man sich jedoch nicht. Nach dem Seitenwechsel bot sich auf dem Platz ein ganz anderes Bild. Niederfischbach kam wie verwandelt aus der Kabine und reihte Torchance an Torchance. Erdem Civelek konnte seine Mannschaft dann schließlich in Führung bringen (53.). Praktisch im Gegenzug sorgte Jannis Mohr mit einem spektakulärem 30-Meter-Fernschuss in den Giebel für den Ausgleich.

„Unser Torhüter David Horz hat heute ein überragendes Spiel gemacht.“

Herschbachs Trainer Dirk Hannappel

Niederfischbach nutzte in Durchgang zwei seine zahlreichen Torchancen nicht aus und scheiterte unter anderem vier Mal am Aluminium. Joker Tim Lütkefedder sorgte mit einem weiteren Fernschuss für den viel umjubelten Siegtreffer der Gäste (83.). Dementsprechend war auch die Stimmung am Abend, als die Girkenrother Drillinge Felix, Oliver und Pascal Merl ihren 30. Geburtstag feierten.

„Meiner Mannschaft mache ich keinen Vorwurf, Chancen hatten wir genug. Herschbach macht einfach die Tore brutal effektiv und deshalb stehen sie auch da oben“, bilanzierte Adler-Trainer Jörg Mockenhaupt. Gäste-Trainer Dirk Hannappel hob besonders einen Mann hervor: „Unser Torhüter David Horz hat heute ein überragendes Spiel gemacht.“

Niederfischbach: Latsch – K. Hering, J. Schomers, Steffenhagen (72. Langenbach), Spies, P. Hering, Wagner, Civelek, V. Schomers (46. Schmidt), Glöckner, Hammerbach.

Herschbach: Horz – L. Schmidt (73. P. Merl), Arnst, Quirmbach, O. Merl, V. Schmidt, Ebenig, Mohr, J. Hannappel, D. Hannappel (66. Lütkefedder), Niedermowe (89. Schafferhans).

VfB Wissen II – SG Herdorf 1:0 (0:0). Die Tabelle ließ vor dem Spiel vermuten, dass es sich um eine eindeutige Sache für die Hausherren handeln müsste. Das Spiel selber auf dem schwer zu bespielenden Hartplatz in Wissen verlief jedoch sehr ausgeglichen. In der ersten Halbzeit lag die einzig nennenswerte Torchance aufseiten der Gäste aus Herdorf. In Durchgang zwei erzielte Julian Happ mit einem direkt verwandelten Freistoß aus zentraler Position dann das Tor des Tages für die Hausherren. Wissens Spielertrainer Emre Bayram zollte dem Tabellenvorletzten nach dem Spiel seinen Respekt: „Wir waren nicht kreativ genug und Herdorf hat es auch gut gemacht. Insgesamt ist unser Sieg am Ende sogar etwas glücklich.“

SG Hammer Land Bruchertseifen – SG Guckheim/Kölbingen 2:2 (1:0). In der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber das Spiel und gingen folgerichtig durch einen verwandelten Foulelfmeter von Daniel Stoll mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Halbzeit stellte dann Simon Langemann auf 2:0 für Hamm und alles sah nach einem Heimsieg aus (50.). Die Gäste konnten den Schalter aber noch mal umlegen und erzielten durch zwei verwandelte Foulelfmeter von Robin Krick (59., 72.) noch den Ausgleich. Heimtrainer Jans-Josef Held attestierte seiner Mannschaft „eine sehr gute erste Halbzeit, nach der man sogar höher hätte führen können“. Er bilanzierte weiter: „Durch die letzte halbe Stunde des Spiels hat sich Guckheim aber noch den leistungsgerechten Punkt verdient.“

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II – DJK Friesenhagen 5:0 (2:0). Timon Strunk (4.) sorgte für die Blitzführung der Westerburger, welche noch vor der Halbzeit durch einen Treffer von Justin Oschewsky (22.) ausgebaut wurde. Nach der Pause sorgten dann Lukas Rübsamen (67.) und Moritz Roedig (80.) für das zwischenzeitliche 4:0, bevor der Gästeakteur Emre Seremet mit einer Roten Karten vorzeitig den Platz verlassen musste (82., Notbremse). Den Schlusspunkt der Partie setzte dann Sven Rademacher (84.) und sorgte damit für das standesgemäße Endergebnis. Westerburgs Trainer Patrick Weber war zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft und lobte den Gegner für dessen mutigen Neuanfang, bei welchem man vor allem auf die eigene Jugend setzt.

SG Lasterbach Neunkirchen – VfB Niederdreisbach 4:2 (2:0). Spielertrainer Christian Mehr sorgte in dem so wichtigen Spiel früh für die 1:0-Führung der SG (3.). Kurz vor der Halbzeit baute dann Torjäger Luca Reichmann die Führung mit einem verwandelten Elfmeter auf 2:0 aus. Die Gäste waren sich der Bedeutsamkeit des Spiels jedoch bewusst, zeigten Moral und glichen durch die Tore von Pascal Lüneberg (75.) und Jannik Hörster (81.) aus. Im Schlussspurt hatten jedoch die Hausherren den längeren Atem und verbuchten durch die späten Tore von Ilir Tahiri (84.) und erneut Reichmann (90.) die drei Punkte.

SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald – Sportfreunde Schönstein 3:1 (1:1). Spielertrainer Marcus Meyer sorgte in der Anfangsphase der Partie für die Gästeführung (18.). Die Hausherren konnten diese jedoch schnell durch einen Treffer von Tim Lennart Schneider ausgleichen (23.). Durch einen Sonntagsschuss von Jan Niklas Mockenhaupt (64.) drehte Weitefeld dann die Partie. Kurz vor Schluss sorgte dann Sascha Cichowlas für den 3:1 Endstand (90.). Weitefelds Trainer Kevin Wiederstein: „Es war ein hartes Stück Arbeit, am Ende haben wir heute durch unsere individuelle Klasse gewonnen.“

SG Mittelhof/Niederhövels – SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut 1:1 (0:1). Top-Torjäger David Quanel belohnte seine Mannschaft mit seinem 26. Saisontreffer für eine überlegen geführte erste Halbzeit mit der Pausenführung (16.). Nach der Halbzeit investierten die Hausherren dann deutlich mehr ins Spiel und kamen durch einen Last-Minute Treffer von Fahri Tahtaci noch zum am Ende verdienten Ausgleich (90.). In der Nachspielzeit musste dann noch Spielertrainer Michael Trautmann mit Gelb-Rot vom Platz (Meckern und Unsportlichkeit).