Wenn man 18 von 26 Spieltage an der Ligaspitze steht, dann hat man am Ende auch die Meisterschaft verdient. Das letzte Ausrufezeichen setzte die SG Herschbach/Girkenroth/Salz im Entscheidungsspiel gegen den VfB Wissen II. Nächster Halt: Bezirksliga.

Weitefeld. Die SG Herschbach/Girkenroth/Salz hat das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A1 klar sowie hochverdient gegen den VfB Wissen II gewonnen und sich somit die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Bezirksliga Ost gesichert. Auf dem Kunstrasenplatz in Weitefeld siegte der Hinrunden-Meister, der mit 18 von 26 Spieltagen die längste Zeit an der Spitze stand, mit 3:1 (3:1).

Während die Hannappel-Elf auf den Punkt ihre Leistung im entscheidenden Spiel abriefen, waren die Wissener im ersten Abschnitt komplett von der Rolle und lagen nach einer halben Stunde schon mit 0:3-Toren zurück. „Das gehört sich einfach nicht. Wir hatten uns so viel vorgenommen, und dann machen wir so viele individuelle Fehler und liegen früh hoch zurück", so VfB-Trainer Emre Bayram nach dem Spiel. Die Siegstädter hatten fast keinen Spielaufbau, leisteten sich viele, frühe Ballverluste und jede Menge Querschläger.

Herschbach bestraft Wissener Fehler eiskalt

Erster Nutznießer war Julian Hannappel, der in der 17. Minute am zweiten Pfosten goldrichtig stand und eine Flanke von Leon Blech unbedrängt einnickte. In der 25. Minute leistete sich Wissens Schlussmann Mel Brucherseifer seinen ersten kapitalen Fehler, als er sich beim Herauslaufen bei der Ballannahme verschätzte und so Timon Konstantinidis den Ball überlassen musste. Die Herschbacher Nummer 10 ließ noch einen Abwehrspieler aussteigen und schob ins leere Tor ein.

i Der VfB Wissen II um Micha Salomo Fuchs (in Blau) mühte sich in Halbzeit zwei, kam gegen die SG Herschbach (von links in Schwarz: Lukas Hellmann, Julian Hannappel, Leon Blech) aber nicht mehr zurück. Manfred Böhmer

Anschließend verpasste erst Blech frei stehend das dritte Tor für Herschbach (32.), ehe sich Brucherseifer seinen zweiten folgenschweren Patzer leistete: Julian Hannappel lupfte das Leder vom Strafraumrand über ihn hinweg Richtung Tor, doch Simon Ebach konnte auf der Linie klären. Brucherseifer foulte jedoch Hannappel beim Lupfer und Schiedsrichter Julian Jung zeigte auf den Punkt. Beim Elfmeter von Konstantinidis war er dann zwar mit einer Hand dran, konnte den dritten Gegentreffer aber nicht verhindern. Der VfB war mit drei Gegentreffern zwar noch gut bedient, kam aber aus dem Nichts zum Anschluss, als ein Freistoß von Julian Happ abgefälscht wurde und vor den Füßen von Maik Schnell landete, der aus acht Metern einnetzte (45.+1).

Wissen blickt auf die Aufstiegsrunde

Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Wissener dann wesentlich präsenter, waren vorne aber nicht zwingend genug. In der 53. Minute verhinderte Brucherseifer den vierten Gegentreffer, als er nach einem Freistoß von Konstantinidis reaktionsschnell abtauchte und parieren konnte. In der Schlussphase versuchte der VfB zwar alles, kam aber nicht mehr entscheidend zu Torchancen. „Mit der zweiten Halbzeit kann ich leben. In der Relegation werden wir noch mal alles reinhauen. Wir glauben dran und wollen uns für eine geile Saison belohnen", so Bayram.

„Ich denke, über die gesamte Saison hinweg – und auch heute – sind wir verdient aufgestiegen.“

Dirk Hannappel, Trainer SG Herschbach/Girkenroth/Salz

„Heute darf man nichts bemängeln. Die erste Halbzeit war außergewöhnlich guter Fußball von uns, in der zweiten konnten wir es läuferisch nicht mehr so ganz halten. Ich denke, über die gesamte Saison hinweg – und auch heute –sind wir verdient aufgestiegen“, so Herschbachs Trainer Dirk Hannappel.

VfB Wissen II – SG Herschbach/G./S. 1:3 (1:3)

Wissen II: Brucherseifer – Lukas Klein (46. Brenner), Simon Ebach, Schumacher, Lorenz Klein – Fuchs, Jasper Müller (83. Philipp Freudenberg), Deger (47. Beib), Happ (70. Pascal Freudenberg) – Schnell, Max Ebach.

Herschbach/Girkenroth/Salz: Horz – Mohr (90.+3 Pascal Merl), Groß, Ebenig, Oliver Merl - David Hannappel (90. Lütkefedder), Hellmann – Blech (54. Herdering), Julian Hannappel, Schmidt (59. Niedermowe) – Konstantinidis (75. Quirmbach).

Schiedsrichter: Julian Jung (Eichelhardt)

Zuschauer: 540.

Tore: 0:1 Julian Hannappel (17.), 0:2 und 0:3 Timon Konstantinidis (25., 35./Foulelfmeter), 1:3 Maik Schnell (45.+1)