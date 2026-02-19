Nach starker Hinrunde in A2 SG Herschach verlängert mit Aufstiegstrainer Griebe Daniel Korzilius 19.02.2026, 14:38 Uhr

i Seine Zeit bei der SG Herschbach-Schenkelberg ist noch nicht abgelaufen: Markus Griebe (rechts) bleibt auch über die aktuelle Saison hinaus Trainer des aktuellen Dritten der Kreisliga A2. Marco Rosbach

Wer als Aufsteiger auf Platz drei überwintert, hat einiges richtig gemacht. Bei der SG Herschbach-Schenkelberg setzen sie Verantwortlichen deshalb weiter auf Trainer Markus Griebe. Kontinuität ist aber nur eines der Ziele, Entwicklung ein anderes.

Der Fußball-A-Ligist SG Herschbach-Schenkelberg setzt weiterhin auf Kontinuität: Trainer Markus Griebe hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert und wird die Mannschaft über die laufende Saison hinaus betreuen. Nach dem Aufstieg etablierte sich Herschbach in der Staffel A2 und spielte eine starke Hinrunde.







