Wer als Aufsteiger auf Platz drei überwintert, hat einiges richtig gemacht. Bei der SG Herschbach-Schenkelberg setzen sie Verantwortlichen deshalb weiter auf Trainer Markus Griebe. Kontinuität ist aber nur eines der Ziele, Entwicklung ein anderes.
Der Fußball-A-Ligist SG Herschbach-Schenkelberg setzt weiterhin auf Kontinuität: Trainer Markus Griebe hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert und wird die Mannschaft über die laufende Saison hinaus betreuen. Nach dem Aufstieg etablierte sich Herschbach in der Staffel A2 und spielte eine starke Hinrunde.