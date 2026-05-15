25. Spieltag in der A1 SG Hammer Land dreht Pausenrückstand gegen Wissen II Lukas Erbelding 15.05.2026, 12:24 Uhr

i Die SG Weitefeld (blaue Trikots, hier im Spiel gegen die SG Mittelhof) steht bereits als Meister fest und will die Saison in der Kreisliga A1 positiv beenden. Am Sonntag gastieren die Weitefelder bei der SG Alpenrod. Manfred Böhmer/balu

Schon am Mittwoch ist der vorletzte Spieltag in der Kreisliga A1 eröffnet worden. Dabei setzte sich die SG Hammer Land gegen den VfB Wissen II durch.

Der vorletzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A1 ist bereits am Mittwoch eröffnet worden. Die SG Hammer Land Bruchertseifen setzte sich dabei mit 2:1 (0:1) gegen den VfB Wissen II durch. Die SG steht bereits als Absteiger fest, schaffte es aber, sich in ihrem letzten Heimspiel mit einem Sieg von den heimischen Zuschauern zu verabschieden.







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