Schon am Mittwoch ist der vorletzte Spieltag in der Kreisliga A1 eröffnet worden. Dabei setzte sich die SG Hammer Land gegen den VfB Wissen II durch.
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Der vorletzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A1 ist bereits am Mittwoch eröffnet worden. Die SG Hammer Land Bruchertseifen setzte sich dabei mit 2:1 (0:1) gegen den VfB Wissen II durch. Die SG steht bereits als Absteiger fest, schaffte es aber, sich in ihrem letzten Heimspiel mit einem Sieg von den heimischen Zuschauern zu verabschieden.