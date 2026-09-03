Top-Spiel am Königstein SG Gückingen will Primus TuS Niederahr aufs Kreuz legen Stefan Nink 03.09.2026, 14:17 Uhr

i Jannik Schmidt, der Schützenkönig der SG Reitzenhain (hier im Duell mir Elberts Niklas Born) muss am Samstag in Girkenroth vor der gegnerischen Kiste wieder seine Kaltschnäuzigkeit in die Waagschale werfen. Andreas Hergenhahn

In der Staffel 3 der Kreisliga A3 hat sich bis dato das Führungsduo aus Niederahr sowie Reitzenhain und Umgebung kaum Blöße gegeben. Am Wochenende aber haben beide Spitzenmannschaften pikante Nagelproben auf fremdem Geläuf zu bestehen.

Diese Chance will sich die SG Gückingen/Altendiez/Heistenbach in der Fußball-Kreisliga A3 nicht entgehen lassen. Am Freitagabend gibt der gemeinsam mit der SG Reitzenhain das Klassement anführende TuS Niederahr seine Visitenkarte am Königstein an. Gewinnen Robin Reifenberg und Co.







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