In der Staffel 3 der Kreisliga A3 hat sich bis dato das Führungsduo aus Niederahr sowie Reitzenhain und Umgebung kaum Blöße gegeben. Am Wochenende aber haben beide Spitzenmannschaften pikante Nagelproben auf fremdem Geläuf zu bestehen.
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Diese Chance will sich die SG Gückingen/Altendiez/Heistenbach in der Fußball-Kreisliga A3 nicht entgehen lassen. Am Freitagabend gibt der gemeinsam mit der SG Reitzenhain das Klassement anführende TuS Niederahr seine Visitenkarte am Königstein an. Gewinnen Robin Reifenberg und Co.