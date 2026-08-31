Niederdreisbach jubelt doppelt SG Gebhardshainer Land gewinnt Topspiel in Altenkirchen Günter Gerhardt 31.08.2026, 00:14 Uhr

i Beim 1:1 zwischen Niederfischbach (in Schwarz) und Hattert (in Blau) hatten die gastgebenden „Adler“ mehr Ballbesitz, die besseren Chancen verbuchten allerdings die Gäste. Manfred Böhmer/balu

Nach dem vierten Spieltag sind noch vier Teams unbesiegt in der Kreisliga A1. Ein fünftes Team, die SG Neitersen, mussten sich in einem turbulenten Spitzenspiel geschlagen geben. Ein Ligaspiel wurde zudem auch gleich als Pokalspiel mit gewertet.

Das Spitzenspiel am vierten Spieltag der Kreisliga A1 gewann die SG Gebhardshainer Land in Altenkirchen mit 5:3 und bleibt damit in der neuen Saison weiterhin ungeschlagen. Auch die Teams aus Herschbach-Schenkelberg (4:2-Sieg in Neunkirchen), Alpenrod (3:0-Sieg gegen Weyerbusch) und Wallmenroth (1:1 in Herdorf) haben noch nicht verloren und festigen weiter ihre Position oben in der Tabelle.







Artikel teilen

Artikel teilen