A2: Kellerduelle im Blickpunkt SG Ellingen will sich die Wintermeisterschaft sichern Daniel Korzilius 13.11.2025, 11:07 Uhr

i Auch wenn die Spieler der SG Niederbreitbach (in Blau) in dieser Szene nur zuschauen konnten, sicherten sie sich am Ende den Derbysieg gegen den SV Roßbach/Verscheid (in Rot). Mit einem weiteren Heimsieg will die SG den Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz weiter schrumpfen lassen. Der SV spielt dagegen erneut auswärts – beim Tabellenzweiten in Ransbach-Baumbach. Jörg Niebergall

Nur noch der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach kann den aktuellen Spitzenreiter über Winter vom Thron verdrängen. Weiter unten stehen sich die Sorgenkinder in direkten Duellen gegenüber. Vor allem Niederbreitbach will nach dem Derbysieg nachlegen.

Die Fußball-Kreisliga A2 verabschiedet sich am Sonntag mit dem 15. Spieltag in die Winterpause. Dabei sind die letzten vier Mannschaften der Tabelle unter sich bei den beiden Kellerduellen Niederbreitbach gegen Rheinbreitbach und Oberbieber gegen Neustadt.







Artikel teilen

Artikel teilen