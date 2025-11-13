SG Ellingen will sich die Wintermeisterschaft sichern

Nur noch der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach kann den aktuellen Spitzenreiter über Winter vom Thron verdrängen. Weiter unten stehen sich die Sorgenkinder in direkten Duellen gegenüber. Vor allem Niederbreitbach will nach dem Derbysieg nachlegen.
Lesezeit 4 Minuten
Die Fußball-Kreisliga A2 verabschiedet sich am Sonntag mit dem 15. Spieltag in die Winterpause. Dabei sind die letzten vier Mannschaften der Tabelle unter sich bei den beiden Kellerduellen Niederbreitbach gegen Rheinbreitbach und Oberbieber gegen Neustadt.