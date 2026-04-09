Mit sofortiger Wirkung SG Ellingen trennt sich von ihrem Trainer Daniel Korzilius 09.04.2026, 10:21 Uhr

i Erhan Evren ist nicht mehr länger Trainer des A-Ligisten SG Ellingen. Jörg Niebergall

Die SG Ellingen steht auf Platz zwei in der Kreisliga A2 und hat noch Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga. Dennoch ist es bei den Kombinierten zu einem Trainerwechsel gekommen. Wie es bei der SGE nun weitergeht.

Platz zwei in der Fußball-Kreisliga A2, dazu das Kreispokal-Halbfinale nächste Woche gegen Roßbach – bei der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth läuft es eigentlich in dieser Saison. Doch nach zwei Niederlagen in Folge und dem Verlust der Tabellenführung hat sich der Verein nun überraschend von Trainer Erhan Evrem getrennt – „einvernehmlich“, wie der sportliche Leiter Claudio Schmitz betont: „Wir haben uns fair mit Erhan geeinigt.







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