Kellerkinder lassen aufhorchen SG Ellingen stürmt mit 7:1 zur Herbstmeisterschaft Daniel Korzilius 01.11.2026, 20:08 Uhr

i Die SG Puderbach um Kapitän Fabio Licht nahm die Hürde beim VfL Wied Niederbieber und schob sich auf Platz zwölf vor. Jörg Niebergall

Während die beiden Spitzenteams ihre Hausaufgaben zum Abschluss der Hinrunde äußerst souverän lösten und Ellingen somit vor Weißenthurm die Herbstmeisterschaft feierte, ist in das Geschehen am Tabellenende der Kreisliga A2 Bewegung gekommen.

Die SG Ellingen hat sich am 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 mit einem 7:1-Auswärtserfolg in Feldkirchen die Herbstmeisterschaft gesichert und beendet die Hinrunde zwei Zähler vor der SG Weißenthurm, die sich nach einer torlosen ersten Hälfte in Rheinbreitbach noch mit 6:0 durchgesetzt hat.







Artikel teilen

Artikel teilen