Nach dem Spielabbruch im Pokal SG Ellingen richtet vollen Fokus auf die Aufstiegsrunde Daniel Korzilius 02.06.2026, 10:08 Uhr

i Nach dem abgebrochenen Pokalspiel gegen die SG Hundsangen II (rote Trikots) schaut die SG Ellingen nach vorn. In der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga möchte die SGE mit einem Erfolg starten. Jörg Niebergall

Witterungsbedingt musste das Pokalfinale zwischen der SG Ellingen und der SG Hundsangen II abgebrochen werden. Bei der SGE geht der Blick aber direkt nach vorn. Am Mittwoch bestreitet das Team sein erstes Spiel in der Bezirksliga-Aufstiegsrunde.

Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth startet am Mittwochabend um 20 Uhr mit dem Heimspiel in Straßenhaus gegen die SG Guckheim/Kölbingen in die Relegationsrunde zur Bezirksliga. Trotz des Heimvorteils im ersten Spiel will man bei der SG Ellingen die Bedeutung der Ausgangslage nicht überbewerten.







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