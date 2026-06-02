Witterungsbedingt musste das Pokalfinale zwischen der SG Ellingen und der SG Hundsangen II abgebrochen werden. Bei der SGE geht der Blick aber direkt nach vorn. Am Mittwoch bestreitet das Team sein erstes Spiel in der Bezirksliga-Aufstiegsrunde.
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Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth startet am Mittwochabend um 20 Uhr mit dem Heimspiel in Straßenhaus gegen die SG Guckheim/Kölbingen in die Relegationsrunde zur Bezirksliga. Trotz des Heimvorteils im ersten Spiel will man bei der SG Ellingen die Bedeutung der Ausgangslage nicht überbewerten.