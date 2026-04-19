Erst kürzlich hatte sich die SG Ellingen von ihrem Coach Erhan Evrem getrennt. Aktuell betreut Michael Pieta das Team. Ab der kommenden Runde übernimmt dann ein neues Gesicht.
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Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth hat die personellen Weichen für die kommende Saison gestellt und präsentiert mit Enrico Adams einen neuen Cheftrainer. Der 26-Jährige wird zur neuen Spielzeit die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen und soll der Mannschaft mit frischen Ideen sowie moderner Trainingsarbeit neue Impulse verleihen.