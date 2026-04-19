Wichtige Personalentscheidung
SG Ellingen präsentiert Trainer für die kommende Saison
Enrico Adams (rechts, hier mit dem Sportlichen Leiter Claudio Schmitz) wird in der kommenden Runde das Traineramt bei der SG Ell
Enrico Adams (rechts, hier mit dem Sportlichen Leiter Claudio Schmitz) wird in der kommenden Runde das Traineramt bei der SG Ellingen übernehmen.
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Erst kürzlich hatte sich die SG Ellingen von ihrem Coach Erhan Evrem getrennt. Aktuell betreut Michael Pieta das Team. Ab der kommenden Runde übernimmt dann ein neues Gesicht.

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Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth hat die personellen Weichen für die kommende Saison gestellt und präsentiert mit Enrico Adams einen neuen Cheftrainer. Der 26-Jährige wird zur neuen Spielzeit die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen und soll der Mannschaft mit frischen Ideen sowie moderner Trainingsarbeit neue Impulse verleihen.

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