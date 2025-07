Ohne Gegentreffer und mit optimalen 15 Punkten sicherten sich die Fußballer der SG Ellingen den Amtspokal der VG Rengsdorf-Waldbreitbach. Als am Ende ein Gewitter aufzog, war der Sieg längst in trockenen Tüchern.

Als Schiedsrichter Dieter Wittelsberger die letzte Begegnung zwischen dem SV Melsbach und der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach wegen des aufkommenden Gewitters beim Stande von 0:0 abbrach, hatte das bei der Frage nach dem Amtspokalsieger schon keine Bedeutung mehr. Zu souverän war die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth durchs Turnier der VG Rengsdorf-Waldbreitbach marschiert (fünf Spiele, 15 Punkten und ein Torverhältnis von 7:0).

Vorweggenommenes Endspiel gleich zu Beginn

Dabei war es auch für den am Ende des Jahres ausscheidenden Verbandsbürgermeister Hans-Werner Breithausen im Rahmen der Siegerehrung eine echte Premiere. Als Breithausen zusammen mit Turnierleiter Jürgen Huth die Siegerehrung vorbereitete, öffnete der Himmel seine Schleusen. Kurzerhand wurde die eigentlich als Open-Air-Zeremonie gedachte Pokal-, Geldpreis- und Urkundenübergabe ins trockene Sportlerheim des SV Ellingen verlegt.

i Packende Spiele wurden den Zuschauern in Straßenhaus geboten. Hier stehen sich der SV Roßbach/Verscheid und die SG Niederbreitbach gegenüber. Jörg Niebergall

Dass die Auftaktbegegnung des zweitägigen Turniers zwischen Ellingen und der am Ende zweitplatzierten SG Thalhausen/Maischeid am Samstagmittag fast schon so eine Art vorweggenommenes Endspiel war, hätte da auch noch keiner denken können. Thalhausen verlangte den Gastgebern alles ab und musste sich erst nach einem verwandelten Foulelfmeter mit 0:1 geschlagen geben. Vier knappe 1:0-Siege gegen Thalhausen, Niederbreitbach, Roßbach und Rengsdorf sowie ein 3:0 gegen Melsbach reichten Ellingen letztendlich zum Triumph. Hinter Thalhausen kamen Roßbach/Verscheid, Rengsdorf, Niederbreitbach/Waldbreitbach und Melsbach auf die Plätze.

Viele spannende Spiele in Straßenhaus

Turnierleiter Jürgen Huth zog im Rahmen der Siegerehrung ein positives Fazit der Veranstaltung auf dem Kunstrasenplatz in Straßenhaus. Genauso wie die zahlreichen Zuschauer hatte er viele spannende Spiele gesehen. Die Alt-Herren-Abteilung des SV Ellingen, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, hatte das Turnier ausgerichtet. Im nächsten Jahr gastiert der Tross der VG-Teams in Rengsdorf. Der SVR wird dann 100 Jahre alt.