Türkiyemspor zieht davon SG Ellingen leistet sich nächsten Ausrutscher Daniel Korzilius 29.03.2026, 19:51 Uhr

i Der VfL Niederbieber (beim Kopfball Thamy Aurand) setzte seinen Erfolgslauf gegen den SV Rheinbreitbach dort, schlug den Kontrahenten im Heimspiel mit 4:0. Jörg Niebergall

Die SG Ellingen musste in der Kreisliga A2 ihre zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Dadurch konnte der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach seinen Vorsprung auf den Konkurrenten weiter ausbauen.

War das schon die Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A2? Die SG Ellingen hat zum zweiten Mal in Folge verloren und nach der ersten Heimniederlage (2:3 gegen Roßbach/Verscheid) nun bereits sechs Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach, der sich bei der SG DJK Neustadt-Fernthal souverän mit 6:1 durchgesetzt hat.







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