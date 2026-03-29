Türkiyemspor zieht davon
SG Ellingen leistet sich nächsten Ausrutscher
Der VfL Niederbieber (beim Kopfball Thamy Aurand) setzte seinen Erfolgslauf gegen den SV Rheinbreitbach dort, schlug den Kontrah
Der VfL Niederbieber (beim Kopfball Thamy Aurand) setzte seinen Erfolgslauf gegen den SV Rheinbreitbach dort, schlug den Kontrahenten im Heimspiel mit 4:0.
Jörg Niebergall

Die SG Ellingen musste in der Kreisliga A2 ihre zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Dadurch konnte der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach seinen Vorsprung auf den Konkurrenten weiter ausbauen.

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War das schon die Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A2? Die SG Ellingen hat zum zweiten Mal in Folge verloren und nach der ersten Heimniederlage (2:3 gegen Roßbach/Verscheid) nun bereits sechs Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach, der sich bei der SG DJK Neustadt-Fernthal souverän mit 6:1 durchgesetzt hat.

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