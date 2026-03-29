Die SG Ellingen musste in der Kreisliga A2 ihre zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Dadurch konnte der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach seinen Vorsprung auf den Konkurrenten weiter ausbauen.
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War das schon die Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A2? Die SG Ellingen hat zum zweiten Mal in Folge verloren und nach der ersten Heimniederlage (2:3 gegen Roßbach/Verscheid) nun bereits sechs Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach, der sich bei der SG DJK Neustadt-Fernthal souverän mit 6:1 durchgesetzt hat.