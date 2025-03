Der SV Windhagen bleibt das Maß der Dinge in der Kreisliga A2. Am 19. Spieltag traf der Spitzenreiter sogar zweistellig. Aber auch die beiden Verfolger hielten sich schadlos.

Auch am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 gab sich das Führungstrio keine Blöße: Der Tabellenführer SV Windhagen schickte die SG Niederbreitbach mit einer zweistelligen Niederlage nach Hause, während die Verfolger SG Vettelschoß und SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach ihre kniffligen Auswärtshürden ohne Gegentor meisterten. Im Abstiegskampf darf sich der VfL Oberlahr als der große Gewinner des Spieltages fühlen, gewann er doch das direkte Duell gegen Puderbach und verließ dadurch die Abstiegsränge.

SSV Heimbach-Weis – SC Bendorf-Sayn 4:1 (2:0). Vor einer prächtigen Derby-Kulisse von mehr als 300 Zuschauern kam der Gastgeber nur schleppend ins Spiel. „Wir haben uns rein gearbeitet. Gegen den intensiv auftretenden Gegner haben wir uns in der ersten Halbzeit gute Chancen erspielt und diese dann auch effizient verwandelt. In der zweiten Halbzeit haben wir kaum mehr etwas zugelassen und unsere Konter gut ausgespielt. Ein verdienter und sehr wichtiger Sieg für uns“, war der Heimbacher Coach Sven Adamzewski zufrieden. Tore: 1:0 Leon Emmerich (31., Foulelfmeter), 2:0, 3:0 Lennart Rheinspitz (32., 80.), 4:0 Rufus Effenberger (84.), 4:1 Lucas Zöller (90.+4). Gelb-Rote Karte: Lennart Rheinspitz (SSV Heimbach-Weis) wegen Foulspiels und Unsportlichkeit (90.+1). Zuschauer: 320.

SV Windhagen – SG Niederbreitbach/Waldbreitbach 10:0 (3:0). Der Tabellenführer begann druckvoll und läutete das Schützenfest mit einem frühen Treffer ein. „Wir haben das Spiel von Anfang bis Ende kontrolliert und dominiert. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Wir haben einen sehr guten Tag erwischt. Ein Kompliment an meine Jungs, die nie die Ernsthaftigkeit und den Respekt vor dem Gegner verloren haben“, war der Windhagener Trainer Enes Özbek stolz auf seine Mannschaft. Tore: 1:0 Tahsin Cetin Kandemir (3.), 2:0, 3:0, 4:0 Dongyeon Yoo (20., 23., 46.), 5:0, 6:0 Tahsin Cetin Kandemir (53., 55.), 7:0 Oguzhan Dagdelen (62.), 8:0 Muhammet Bayraktar (62.), 9:0 Can Sülzen (75.), 10:0 Christopher Alt (88.). Zuschauer: 40.

FV Rheinbrohl – SV Ataspor Unkel (2:1). Der Rheinbrohler Betreuer Christoph Hartmann sah noch Luft nach oben: „Das war mit Sicherheit nicht unsere beste Leistung, aber am Ende zählen nur die drei Punkte. Es war eine sehr faire Partie mit einer souveränen Schiedsrichterleistung von Sam Daiz, das sollte nicht unerwähnt bleiben.“ Tore: 1:0, 2:0 Yannik Stutzke (33., Foulelfmeter, 45.+1), 2:1 Dogukan Yamanoglu (45.+3), 2:2 Dijan Ramovic (49.), 3:2 Lukas Muders (66.). Zuschauer: 100.

SV Roßbach/Verscheid – SG DJK Neustadt-Fernthal 1:1 (0:1). Die Platzelf hatte vor dem Gegentor zwei dicke Chancen durch John Poddey. „Schön war, dass wir als Team aufgetreten sind und auch nach dem 0:1 nicht die Ruhe verloren haben. In einer sehr kampfbetonten, aber jederzeit fairen Begegnung waren wir die bessere Mannschaft und näher an den drei Punkten als Neustadt“, fand der Roßbacher Coach Stefan Hertling. Tore: 0:1 Philipp Hallerbach (36.), 1:1 Alex Hansens (48.). Zuschauer: 120.

i In dieser Szene konnte Haiderbachs Torwart Tim Steinebach noch klären, später musste er zweimal hinter sich greifen. Marco Rosbach

SG Haiderbach/Sessenbach – SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach 0:2 (0:0). In der ersten Halbzeit hatte die SG Haiderbach die Chance, in Führung zu gehen. „Hinten raus hat sich die Klasse des Favoriten durchgesetzt. Ich bin mit unserer Leistung dennoch sehr zufrieden. Wir haben das Spiel lange offen gehalten. Türkiyemspor musste alles reinschmeißen, um hier zu gewinnen“, sagte der SGH-Trainer Mike Weber. Sein Gegenüber Murat Sayim vom SV Türkiyemspor meinte: „In der ersten Hälfte waren wir desolat. Die Einwechslung von Eren Bulut hat unserem Spiel eine Wende gegeben, er war unser Mann des Tages. Das war ein sehr schweres Auswärtsspiel, in dem wir die Vorgaben kämpferisch gut umgesetzt haben.“ Zu den Platzverweisen gegen ihn und seinen Co-Trainer sagte Sayim: „Das war ein Missverständnis. Der Schiedsrichter hat sich nach dem Spiel bei mir entschuldigt.“ Tore: 0:1 Eren Bulut (69.), 0:2 Eray Karatekin (90.+2). Zuschauer: 100.

VfL Oberlahr-Flammersfeld – SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach 2:1 (1:0). In einem sehr umkämpften Vergleich erwischte Oberlahr den besseren Start, ehe Puderbach sich steigerte und das Geschehen ausgeglichen gestalten konnte. „Nach dem 1:0 wurde unser Spiel ruhiger und sicherer. Im zweiten Durchgang drängten die Gäste auf den Ausgleich. Ein schneller Gegenstoß führte zum 2:0. In der hektischen Schlussphase gab es neben dem Anschlusstreffer noch zwei Abseitstore des Gegners. In der Summe war es ein verdienter und wichtiger Sieg“, fand der Oberlahrer Vorsitzende Rainer Wilfert. Tore: 1:0, 2:0 Finnian Keune (36., 73.), 2:1 Tim Sojka (88.). Zuschauer: 100.

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth – SG Vettelschoß/St. Katharinen 0:3 (0:1). Wie schon zwei Wochen zuvor im Heimspiel gegen Türkiyemspor bestimmt die SG Ellingen auch gegen den nächsten Aufstiegskandidaten die Anfangsphase. „Leider machen wir kein Tor aus unseren Chancen. Durch einen gravierenden Fehler haben wir dem Gegner das 0:1 auf dem Silbertablett serviert und danach den Faden verloren. Nach dem 0:2 ließ Vettelschoß nichts mehr anbrennen. Die Gäste haben clever gespielt und verdient gewonnen. Wir hätten noch drei Stunden spielen können, ohne ein Tor zu erzielen“, haderte der Ellinger Trainer Erhan Evrem. Tore: 0:1 Louis Wilmes (24.), 0:2 Robin Kany (52.), 0:3 Luca Becker (80.). Zuschauer: 70.