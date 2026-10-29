Eine besondere Konstellation hat der letzte Hinrundenspieltag in der Kreisliga A3 auf Lager: Nur vier Tage nach dem Aus im Kreispokal muss die SG Elbert wieder zum FC Kosova. Ein zweites Topspiel hat die SG Hundsangen II in Reitzenhain vor der Brust.
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Wechselspiele an der Tabellenspitze prägen seit Wochen das Geschehen in der Fußball-Kreisliga A3, wo nach dem vergangenen Wochenende die SG Reitzenhain vorne stand, ehe sich am Mittwochabend der TuS Niederahr wieder vorbeischob. Gleichauf nach Punkten ist mit dem genannten Duo die SG Hundsangen II (alle 24).