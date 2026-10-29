Nach Pokal-Aus gegen Kosova SG Elbert will Chance auf schnelle Revanche nutzten Marco Rosbach

Horst Fechtner 29.10.2026, 09:28 Uhr

i Zusammenstehen und es im zweiten Anlauf besser machen: Nach dem Pokal-Aus am Mittwochabend geht es für die SG Elbert/Horbach am Sonntag in der Liga erneut zum FC Kosova. Marco Rosbach

Eine besondere Konstellation hat der letzte Hinrundenspieltag in der Kreisliga A3 auf Lager: Nur vier Tage nach dem Aus im Kreispokal muss die SG Elbert wieder zum FC Kosova. Ein zweites Topspiel hat die SG Hundsangen II in Reitzenhain vor der Brust.

Wechselspiele an der Tabellenspitze prägen seit Wochen das Geschehen in der Fußball-Kreisliga A3, wo nach dem vergangenen Wochenende die SG Reitzenhain vorne stand, ehe sich am Mittwochabend der TuS Niederahr wieder vorbeischob. Gleichauf nach Punkten ist mit dem genannten Duo die SG Hundsangen II (alle 24).







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