Ungleiches Derby in Niederahr SG Elbert strebt in Reitzenhain die Trendwende an Marco Rosbach 06.11.2026, 12:39 Uhr

i Nach zwei Niederlagen gegen den FC Kosova in Pokal und Liga soll es für Christian Steras SG Elbert wieder vorwärts gehen. Allerdings wartet bei der SG Reitzenhain eine denkbar schwere Aufgabe. Marco Rosbach

Zwei Spieltage noch, dann verabschieden sich die Mannschaften aus der Kreisliga A3 in die Winterpause. Vor allem in der Spitzengruppe war das Gerangel um die besten Plätze in den vergangenen Wochen extrem. Schwächen sind im Jahresendspurt tabu.

Vor dem Start in die Rückrunde ergibt sich beim Blick auf die Tabelle der Kreisliga A3 ein interessantes Bild. Während an der Spitze dem TuS Niederahr und der SG Reitzenhain (beide 27 Punkte) der aufstrebende FC Kosova Montabaur (26) im Nacken sitzt, kämpft im Tabellenkeller die SG Ahrbach (7) nach ihrem jüngsten Sieg im Kellerduell beim abgeschlagenen, aber nicht aufgebenden Schlusslicht SG Mühlbachtal (0) um Anschluss an die SG Rheinhöhen (11) ...







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