Nur jeweils ein Punkt trennt den TuS Niederahr, die SG Horressen und die SG Guckheim an der Spitze der Kreisliga A3. Mit dem dritten Sieg in Folge macht im Mittelfeld die SG Elbert/Horbach Boden gut.

Das Westerwälder Spitzentrio bleibt in der Kreisliga A3 auf Kurs, dahinter ist die schwach gestartete SG Elbert weiter im Aufwind.

SG Elbert/Horbach – SG Altendiez/Gückingen 2:0 (0:0). In einer über weite Phasen engen Partie behielten die Elberter am Ende die Oberhand. „Es war ein umkämpftes Spiel. Insgesamt hatten wir mehr vom Spiel. In Sachen Zweikämpfe und Torchancen waren wir klar im Vorteil. Am Ende ein knapper, aber über das gesamte Spiel gesehen verdienter Sieg“, erklärte Elberts Trainer Christian Stera. Tore: 1:0 Fynn Simon (70.), 2:0 Niklas Born (90.).

SG Ahrbach II – SG Guckheim/Kölbingen 2:3 (0:2). Der Favorit aus Guckheim legte früh los und führte schnell mit 2:0. Ahrbachs Reserve zeigte trotz der verletzungsbedingten Auswechslung von Eric Hinz Moral, kam nach der Pause zurück ins Spiel und hatte Chancen zum Ausgleich. Guckheim nutzte jedoch seine Routine und stellte auf 3:1, ehe die Einheimischen noch einmal verkürzen konnten. Ahrbachs Trainer Yilmaz Köroglu meinte: „Die Jungs haben alles gegeben und gezeigt, dass wir mithalten können. Am Ende entschieden Erfahrung und Glück für Guckheim. Wir wünschen Eric Hinz alles Gute.“ Tore: 0:1, 0:2 Robin Krick (4., 33.), 1:2 Marvin Butzbach (47.), 1:3 Robin Krick (65.), 2:3 Jeremy Schmidt (78.).

TuS Holzhausen – SG Westerburg II 2:0 (1:0). Die Gäste hielten die Partie im ersten Durchgang offen, kassierten jedoch nach einem sehenswerten Angriff den Rückstand. „Sehr bitter war die Szene kurz vor der Pause, als ein klares Handspiel des Torwarts außerhalb des Strafraums ungeahndet blieb. Da hätte es Rot geben müssen, selbst der Schiedsrichter hat sich nach dem Spiel dafür entschuldigt“, meinte Westerburgs Trainer Patrick Weber. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste drin im Spiel, fanden aber gegen die kompakte Defensive kein Durchkommen. Holzhausen setzte auf Konter und entschied die Partie per Elfmeter verdient mit 2:0 für sich. Tore: 1:0 Maurice Linscheid (40.), 2:0 Lukas Mifka (89., Foulelfmeter).

TuS Niederahr – SV Diez-Freiendiez 3:0 (0:0). In einem engen Spiel erkämpfte sich die Heimelf den Sieg. „Leider hat sich ein gegnerischer Spieler schwer verletzt. An dieser Stelle richten wir unsere Genesungswünsche aus. Ansonsten haben wir uns sehr schwergetan, aber am Ende verdient gewonnen“, fand TuS-Trainer Christian Kaiser. Tore: 1:0 Jonas Pörtner (66., Foulelfmeter), 2:0 Moritz Wetzlar (90.), 3:0 Lukas Hanke (90.+3).

i Yannik Ehard (rotes Trikot) hatte mit zwei Treffern großen Anteil am Horresser Heimsieg gegen Hundsangens Reserve. Marco Rosbach

SG Horressen-Elgendorf – SG Hundsangen II 4:1 (3:0). Die Heimelf ließ gegen Hundsangens Bezirksliga-Reserve nichts anbrennen und siegte am Ende klar. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen. Es war ein sehr couragierter Auftritt meiner Mannschaft“, zeigte sich Heimtrainer Niklas Wörsdörfer zufrieden. Tore: 1:0 Yannik Ehard (11.), 2:0 Robert Miermeister (24.), 3:0 Yannik Ehard (27.), 4:0 Robert Miermeister (65.), 4:1 Lennox Jess (69.).