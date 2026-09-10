Es geht Schlag auf Schlag in der Kreisliga A3, insbesondere für die SG Elbert, die nur drei Tage nach dem 0:0 gegen Hundsangen II wieder gefordert ist. Erst gegen die SG Rheinhöhen, dann an der Kirmestheke. Auch die anderen Partien haben es in sich.
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Mit etwas Verzug ist gerade erst der fünfte Spieltag in der Kreisliga A3 komplettiert worden, da stehen schon die nächsten Partien an. Unter der Woche trennten sich im Verfolgerduell die SG Elbert/Horbach und die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II torlos 0:0.