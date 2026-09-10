Nach 0:0 gegen Hundsangen II SG Elbert/Horbach will sich zum Kirmesstart belohnen Marco Rosbach 10.09.2026, 14:13 Uhr

i Zweites Heimspiel in Niederelbert binnen vier Tagen: Nach dem 0:0 gegen den SG Hundsangen II (links Fabian Pörtner) unter der Woche will die SG Elbert um Abwehrchef Tim Lang (rechs) am Freitagabend zum Kirmesstart die volle Ernte einfahren. Marco Rosbach

Es geht Schlag auf Schlag in der Kreisliga A3, insbesondere für die SG Elbert, die nur drei Tage nach dem 0:0 gegen Hundsangen II wieder gefordert ist. Erst gegen die SG Rheinhöhen, dann an der Kirmestheke. Auch die anderen Partien haben es in sich.

Mit etwas Verzug ist gerade erst der fünfte Spieltag in der Kreisliga A3 komplettiert worden, da stehen schon die nächsten Partien an. Unter der Woche trennten sich im Verfolgerduell die SG Elbert/Horbach und die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II torlos 0:0.







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