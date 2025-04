Mit einem Heimsieg gegen den SV Diez-Freiendiez kann Spitzenreiter SG Hundsangen II am 21. Spieltag in der Kreisliga A3 dem Ziel Meisterschaft einen weiteren Schritt näherkommen. Die SG Elbert/Horbach empfängt in Oberelbert den zuletzt aufstrebenden Favoritenschreck TuS Holzhausen.

SG Birlenbach – TuS Niederahr (So., 14.30 Uhr, in Schönborn/Hinrunde: 1:6). Nach der 2:3-Pleite im Derby gegen die SG Elbert/Horbach ließ der TuS Niederahr den Kontakt zur Tabellenspitze abreißen und hat als Marschroute für den restlichen Saisonverlauf die Verteidigung des dritten Platzes im Sinn. Auf dem Hartplatz in Schönborn muss sich die Mannschaft um Spielertrainer Jonas Pörtner allerdings auf heftige Gegenwehr einstellen, denn die SG Birlenbach steckt als Tabellenzwölfter tief im Abstiegskampf. Zur Begegnung sagt Pörtner: „Nach unserem kleinen Einbruch läuft es momentan nicht so locker von der Hand. Das soll sich bei der SG Birlenbach wieder ändern.“

SG Hundsangen II – SV Diez-Freiendiez (So., 15 Uhr, in Weroth/6:1). Schritt für Schritt Richtung Meisterschaft schreiten, so lautet auch bei Hundsangens Trainer Sebastian Boddenberg mittlerweile die Devise. Der nächste Schritt auf diesem Weg soll gegen den Tabellenachten, der noch nicht aller Abstiegssorgen ledig ist, gemeistert werden. Zur Partie auf dem Rasenplatz in Weroth meint Boddenberg: „Unser Ziel ist klar definiert. Wir müssen aber auch in diesem Spiel auf dem Boden bleiben und dürfen jetzt nicht abheben.“

SG Elbert/Horbach – TuS Holzhausen (So., 15 Uhr, in Oberelbert/2:2). Voller Zuversicht nach dem knappen 3:2-Sieg im Derby beim TuS Niederahr empfängt die SG Elbert/Horbach den TuS Holzhausen. Eigentlich nichts Besonderes, wenn der Vierte auf den Achten trifft, doch die Heimelf von Trainer Christian Stera muss extrem auf der Hut sein. Denn die Gäste gewannen zuletzt sowohl beim TuS Niederahr mit 2:1 als auch mit dem gleichen Ergebnis beim FC Kosova Montabaur und haben sich ein wenig zum Favoritenschreck gemausert. „Gegen Holzausen dürfen wir nicht weniger an den Tag legen als in Niederahr. Ziel ist aber auch, dass wir die drei Punkte daheim behalten“, so Stera.

FC Kosova Montabaur – VfL Altendiez (So., 15 Uhr, in Horressen, Waldschule/4:0). Um weiter im Titelrennen zu bleiben, wollen die Platzherren gegen den Tabellensechsten, der seinerseits am vergangenen Dienstag das Derby im Nachholspiel beim SV Diez-Freiendiez knapp mit 4:3 für sich entscheiden konnte, nichts anbrennen lassen. Mit vier Zählern Rückstand auf Spitzenreiter SG Hundsangen II scheint die Vergabe der Meisterschaft allerdings nicht mehr in den Händen des FC Kosova Montabaur zu liegen. Zur Partie gegen den VfL sagt FC-Trainer Afrim Halili: „Wir müssen aufpassen, da wir nach der Winterpause zu Hause schon zweimal verloren haben. Auf der anderen Seite hoffe ich auf eine Serie bis zum Saisonende.“