Nullnummer gegen Hundsangen II SG Elbert/Horbach lässt Elfer liegen im Verfolgerduell Marco Rosbach 09.09.2026, 13:09 Uhr

i Intensive Zweikämpfe und Laufduelle wie das zwischen Hundsangens Joel-Marc Schmitt (am Ball) und Elberts Jonas Aller (rechts) gab es reichlich, nur Tore wurden den Zuschauern in Niederelbert nicht geboten. Marco Rosbach

Nach dem fünften Spieltag klafft hinter den führenden Teams aus Niederahr und Reitzenhain schon eine kleine Lücke. Daran konnte die SG Hundsangen II im Nachholspiel bei der SG Elbert nichts ändern. Die Gastgeber ließen sogar einen Elfer ungenutzt.

Mit etwas Verzug ist auch der fünfte Spieltag in der Kreisliga A3 komplett. Im Verfolgerduell trennten sich die SG Elbert/Horbach und die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II torlos 0:0. Damit verpassten die Einheimischen die Chance, sich an der Bezirksliga-Reserve vorbei auf Platz drei vorzuschieben und müssen vorerst mit Rang fünf vorliebnehmen.







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