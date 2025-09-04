Zwei Begegnungen gingen am Mittwochabend in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A über die Bühne. Dabei sahen rund 200 Zuschauer insgesamt 9 Tore.

Zwar gelang der SG Altendiez/Gückingen der Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A3, doch am Lahnblick hatte man sich gegen den TuS Holzhausen mehr als eine Punkteteilung ausgerechnet. Die SG Birlenbach/Schönborn ging am Niederahrer Mühlenweg nach total verpatzter Anfangsphase leer aus.

SG Altendiez/Gückingen – TuS Holzhausen 2:2 (2:1). Die neu gebildete Spielgemeinschaft bleibt zwar ungeschlagen, doch das Remis in der vorgezogenen Partie vom Wochenende gegen den Gast von der Bäderstraße war nach dem respektablen 2:2 in Horressen kein Ruhmesblatt. „Wir können sogar froh sein, einen Punkt mitgenommen zu haben“, war SG-Trainer Marcel Hannappel nach dem Abpfiff am Lahnblick alles andere als begeistert vom Auftritt seines Teams. „Wir sind nicht an unser gewohntes Leistungsniveau herangekommen.“

„Die Jungs haben sich auf der Kerb ein paar Bierchen verdient.“

Holzhausens Jonas Ohlemacher sah die beste Saisonleistung seines TuS

Kollege Jonas Ohlemacher hingegen bilanzierte zufrieden: „Das war unsere beste Saisonleistung. Wir hätten drei Punkte verdient gehabt. Aber bei der Chancenverwertung haben wir noch viel Luft nach oben. Die Jungs haben sich auf der Kerb ein paar Bierchen verdient.“ Schiedsrichter: Sören Müller. Tore: 0:1 Till Elias Scheid (11.), 1:1 Jacob Elias Richter (14.), 2:1 Yannick Altmann (37.), 2:2 Philipp Müller (71.). Zuschauer. 110.

Erst nach 25 Minuten wehrt sich Dietrichs Elf

TuS Niederahr – SG Birlenbach/Schönborn 3:2 (3:2). Nach nicht einmal zehn Minuten waren die Weichen in Niederahr bereits gestellt. „Wir befanden uns zunächst im Tiefschlaf. Nach 25 Minuten haben wir aber angefangen uns zu wehren. Leider haben wir uns am Ende nicht mit einem Punktgewinn belohnt. Dennoch war es ein offener Spielverlauf, bei dem den Zuschauern einiges geboten wurde“, so SG-Trainer Chris-Jannick Dietrich nach der zweiten Niederlage der Saison auf fremdem Terrain. Tore: 1:0 Jonas Pörtner (2.), 2:0 Noah Kachler (6.), 3:0 Maurice Kohlhaas (9.), 3:1 Tyrese-Jason Labs (30.), 3:2 Tarek Braun (36.). Zuschauer. 100.