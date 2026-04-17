Fußball-Kreisliga A3 SG Birlenbach plant die Fortsetzung der Aufholjagd Stefan Nink 17.04.2026, 09:11 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Auf leisen Sohlen hat sich die SG Birlenbach/Schönborn aufgemacht, um sich vorzeitig aus dem Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A3 zu verabschieden. Am Sonntag soll die Mini-Serie gegen den Nachbarn SV Diez-Freiendiez fortgesetzt werden.

Mit zwei WW-Duellen wurde in der Fußball-Kreisliga A3 der 21. Spieltag bereits unter der Woche eingeläutet. Komplettiert wird die Runde am Sonntagnachmittag mit fünf weiteren Begegnungen. Während in Miehlen der Primus seine Visitenkarte abgibt, peilt die SG Birlenbach den dritten Dreier hintereinander an.







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