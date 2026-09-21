Zwei Youngster debütieren SG Birlenbach pirscht sich in die Spitzengruppe Stefan Nink 21.09.2026, 10:18 Uhr

i Jetzt hat es auch den TuS Niederahr erwischt: Mit vereinten Kräften gelang es dem holprig gestarteten Bezirksliga-Absteiger SG Herschbach (in Grün, hier mit René Steinebach und Jan Klöckner) den bis dahin ungeschlagenenen Tabellenführer (in Weiß Maurice Kohlhaas) zu bezwingen. Andreas Hergenhahn

Die Spannung steigt: Nachdem das Spitzenduo im Gleichschritt auf fremdem Terrain Federn gelassen hat, sind die Top Acht der Fußball-Kreisliga A3 eng zusammengerückt. Tabellenführer SG Elbert und den TuS Holzhausen trennen lediglich drei Zähler.

Ein Trio steht nunmehr punktgleich an der Tabellens pitze der Fußball-Kreisliga A3. Vom Platz an der Sonne bis zum Rangneunten SG Herschbach sind es nur vier Zähler. Alleiniges Schlusslicht ist nach dem Ahrbacher Remis in Bad Ems nun die SG Mühlbachtal .







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