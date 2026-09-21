Die Spannung steigt: Nachdem das Spitzenduo im Gleichschritt auf fremdem Terrain Federn gelassen hat, sind die Top Acht der Fußball-Kreisliga A3 eng zusammengerückt. Tabellenführer SG Elbert und den TuS Holzhausen trennen lediglich drei Zähler.
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Ein Trio steht nunmehr punktgleich an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A3. Vom Platz an der Sonne bis zum Rangneunten SG Herschbach sind es nur vier Zähler. Alleiniges Schlusslicht ist nach dem Ahrbacher Remis in Bad Ems nun die SG Mühlbachtal .