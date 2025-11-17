Fußball-Kreisliga A3 SG Birlenbach kassiert in Horbach ein halbes Dutzend 17.11.2025, 10:26 Uhr

i Trainer Tobias Göbel hat mit seiner SG Mühlbachtal die Auswärtsaufgabe in Westerburg mit Bravour bewältigt und sich in der Tabelle auf Rang sechs verbessert. Andreas Hergenhahn

Vom frühen Rückstand nicht aus der Bahn werfen ließ sich in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A die SG Mühlbachtal, die mit dem 4:1 drei Zähler aus Westerburg ins Blaue Ländchen entführte. Burgschwalbachs Reserve war gegen den Primus chancenlos.

Da sämtliche Teams ab Platz 7 in der Fußball-Kreisliga A3 den Punktspiel-Reigen des Jahres mit Niederlagen abschlossen und die Topteams demzufolge nichts anbrennen ließen, gab’s im Klassement keine Verschiebungen mehr. So steht zu Beginn der Winterpause erfreulicherweise kein Rhein-Lahn-Vertreter „unter dem Strich“.







