SG Birlenbach kassiert in Horbach ein halbes Dutzend

Vom frühen Rückstand nicht aus der Bahn werfen ließ sich in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A die SG Mühlbachtal, die mit dem 4:1 drei Zähler aus Westerburg ins Blaue Ländchen entführte. Burgschwalbachs Reserve war gegen den Primus chancenlos.
Lesezeit 2 Minuten
Da sämtliche Teams ab Platz 7 in der Fußball-Kreisliga A3 den Punktspiel-Reigen des Jahres mit Niederlagen abschlossen und die Topteams demzufolge nichts anbrennen ließen, gab’s im Klassement keine Verschiebungen mehr. So steht zu Beginn der Winterpause erfreulicherweise kein Rhein-Lahn-Vertreter „unter dem Strich“.