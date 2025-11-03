Fußball-Kreisliga A3 SG Birlenbach gibt 3:1-Führung noch aus der Hand 03.11.2025, 07:41 Uhr

i Leon Schug (am Ball, gegen Martin Fiedler), war im Duell der Aufsteiger beim 4:1-Heimsieg der SG Unterwesterwald gegen die Reserve der Burgschwalbach II der Mann des Tages. Andreas Hergenhahn

Mit ihrer Punkteteilung im direkten Duell verpassten es die SG Birlenbach und der TuS Holzhausen sich zum Ende der Hinrunde Luft auf die Gefahrenzone zu verschaffen. Beim Treffen der Aufsteiger zog die TuS Burgschwalbach II in Nomborn den Kürzeren.

Zum Abschluss der Hinrunde in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A hat es Spitzenreiter SG Horressen-Elgendorf erstmals erwischt. Der ambitionierte Aufsteiger musste vor stattlicher Kulisse dem Nachbarn SG Elbert/Horbach beim 0:1 die drei Zähler überlassen, der Vorsprung auf den nach 0:2-Rückstand gegen die SG Altendiez/Gückingen noch mit 6:2 siegreichen Verfolger SG Guckheim/Kölbingen schmolz auf vier Zähler zusammen.







