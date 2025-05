Es schien einer dieser Tage zu sein, bei denen die zündende Idee fehlt, um den ersehnten Durchbruch schaffen. Mit 0:1 lag die SG Birlenbach/Schönborn im Kellerduell der Fußball-Kreisliga A3 durch ein Tor von Micha Krohmann (27.) gegen die Sportfreunde Bad Ems in Rückstand und musste die Partie nach der Roten Karte gegen Routinier Matthias Arnolds (87., grobes Foul) zudem zu zehnt zu Ende spielen.

Weirichs Elfmeter klatscht an den Pfosten

Doch dann glückte tatsächlich die Wende, über die rund um den Waldsportplatz noch viel diskutiert werden dürfte. Die Gäste, die durch Artur Weirichs an den Pfosten gesetzten Strafstoß sogar höher hätten führen können (37.), igelten sich früh in der eigenen Hälfte ein und versuchten den knappen Vorsprung über die Runden zu schaukeln.

In der überaus üppig bemessenen Nachspielzeit wendete sich dann jedoch tatsächlich das Blatt. Nach einem von Moritz Detrois per Kopf verlängerten Freistoß John Roßtäuschers war Tarek Braun zur Stelle und drückte die Kugel irgendwie über die Linie (90.+6).

Pure Extase nach Moritz Detrois’ Abstauber

Das war jedoch auf dem als heiß bekannten und gefürchteten Pflaster noch längst nicht alles. Die vom Ausgleich beflügelte SG blieb am Drücker und wurde tatsächlich für ihr zwar unermüdliches, lange aber zu kopfloses Anrennen belohnt. In der zehnten Minute der Extra-Zeit setzte John Roßtäuscher den Ball nach einem Einwurf zunächst an den Pfosten. Der Abpraller landete bei Moritz Detrois, der mit dem 2:1 die pure Extase unter den Anhängern der Einheimischen auslöste.

„Dieser Sieg der Moral sucht seinesgleichen.“

SG-Spielertrainer Tim Detrois nach dem Schlusspfiff.

„Das war eine schlechte zweite Halbzeit unserer Mannschaft, wir konnten kaum noch für Entlastung sorgen“, sagte der neue Spfr-Trainer Süleyman Düzce. „Auch wenn es sehr ärgerlich und bitter ist, in der Nachspielzeit gegen zehn Mann noch zwei Tore zu kassieren, hat sich Birlenbach die drei Punkte verdient.“ Sein Kollege Tim Detrois sah’s ähnlich. „Dieser Sieg der Moral sucht seinesgleichen. Diese Leistung gilt es in den kommenden Spielen zu bestätigen, denn 23 Punkte werden nicht reichen, um in der Klasse zu bleiben.“