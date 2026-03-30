Fußball-Kreisliga A3 SG Birlenbach bezahlt den Dreier im Kellerduell teuer Stefan Nink 30.03.2026, 10:06 Uhr

i Tarek Braun (rechts) setzt sich hier im Mittelfeld gegen Burgschwalbachs Robin Pablo Hofbauer durch. Die TuS-Reserve erlitt in Schönborn im Kampf um den Klassenverbleib einen herben Rückschlag. Andreas Hergenhahn

Mit dem 7:0-Kantersieg gegen Kellerkind SG Unterwesterwald rückte die SG Mühlbachtal dem bisher stärksten Rhein-Lahn-Vertreter SV Diez-Freiendiez auf die Pelle. Tief durchatmen kann unterdessen in der Gefahrenzone die SG Birlenbach/Schönborn.

Während das Top-Trio an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A3 die ihm gestellten Aufgaben bewältigte, krallte sich die SG Birlenbach/Schönborn in der Gefahrenzone „big points“ gegen Mitkonkurrent TuS Burgschwalbach II.SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II - SG Horressen-Elgendorf 1:3 (0:0).







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