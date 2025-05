Im Titelrennen der Kreisliga A4 hat der FC Rot-Weiss Koblenz II als Spitzenreiter die besten Karten. Doch die SG Augst Eitelborn, aktuell in der offiziellen Tabelle noch auf Platz drei notiert, ist in Lauerstellung.

Das Urteil der Kreisspruchkammer stand zwar auch am Donnerstagnachmittag noch aus, doch der drei Punkte aus dem Spiel bei der SG Moseltal (Gegner nicht angetreten) durften sie sich bei der SG Augst Eitelborn sicher sein. Nicht am Grünen Tisch, sondern auf dem Platz will die Mannschaft um Spielertrainer Robin Reifenberg am Freitagabend wieder punkten, um in der Kreisliga A4 ihre Chancen im Aufstiegsrennen zu wahren. Zu Gast im Augst-Stadion ist der Tabellenelfte SV Niederwerth (19 Uhr).

„Wir möchten am Freitagabend gerne vorlegen und den Druck auf die Konkurrenz erhöhen.“

Robin Reifenberg, Spielertrainer SG Augst Eitelborn

„Wir möchten am Freitagabend gerne vorlegen und den Druck auf die Konkurrenz erhöhen“, sagt Reifenberg, dem bewusst ist: „Im Saisonendspurt, wo es oft um Kleinigkeiten geht, spielt es sich meist nicht mehr ganz so leicht.“ Dem gelte es entgegenzuwirken „und die Leichtigkeit der letzten Wochen mitzunehmen“ , um auch die letzten drei Punktspiele erfolgreich zu gestalten. „Niederwerth wird uns körperlich und läuferisch viel abverlangen“, erwartet der SG-Spielertrainer aber ein schweres Spiel.