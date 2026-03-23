Fußball-Kreisliga A3 SG Altendiez punktet nach vielen Nackenschlägen Stefan Nink 23.03.2026, 07:49 Uhr

i Mühelos erhöht hier Niederahrs Spielertrainer Jonas Pörtner gegen die Burgschwalbacher Reserve auf 3:0. Andreas Hergenhahn

Die zweite Welle der TuS Burgschwalbach und die SG Birlenbach/Schönborn treten im Keller der Fußball-Kreisliga A3 nach neuerlichen Nullnummern in der Fremde vor dem anstehenden direkten Duell weiter auf der Stelle.

Trotz einiger spannender Spiele herrschten am 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 insgesamt klare Verhältnisse: Während die Spitzenteams die Punkte (teilweise mühsam) einsackten, sprang im Keller für die letzten fünf Mannschaften nichts heraus.SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II 1:5 (1:3).







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