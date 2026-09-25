Schlusslicht gegen Herschbach SG Ahrbach brennt im Derby auf einen Paukenschlag Marco Rosbach

Horst Fechtner 25.09.2026, 06:00 Uhr

i Nach dem Rücktritt von Thomas Remark ist der bisherige Co-Trainer Lorenz Hommrich aufgerückt und hat mit seiner SG Ahrbach den ersten Punkt geholt. Das macht Mut für das Derby gegen die zuletzt ebenfalls verbesserte SG Herschbach. Andreas Hergenhahn

Kam die Kreisliga A3 in den vergangenen beiden Jahren eher eintönig daher, wenn es um die Spitzenplätze ging, ist heuer ordentlich Bewegung drin. Nur drei Punkte trennen das Spitzentrio von Platz acht. Auch am Tabellenende keimt Hoffnung auf.

Ein Derby zweier Bezirksliga-Absteiger steht aus Westerwälder Sicht im Blickpunkt des achten Spieltags in der Fußball-Kreisliga A3. Den Start in die neue Saison hatten sich sowohl die SG Ahrbach als auch die SG Herschbach anders vorgestellt. Doch die jüngste Entwicklung in der Liga macht Hoffnung.







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