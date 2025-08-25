Immer mehr zu Remis-Spezialisten werden in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A die Reserve der SG Ahrbach und der SV Diez-Freiendiez, die sich beide auch im dritten Ligaspiel die Punkte mit ihren Kontrahenten teilten.

Das führende Trio der Fußball-Kreisliga A3 musste sich am 3. Spieltag zwar jeweils mit Punkteteilungen begnügen. Doch die SG Horressen-Elgendorf, die SG Altendiez/Gückingen wie auch die SG Guckheim/Kölbingen bleiben somit ungeschlagen. Am Tabellenende rangieren unterdessen drei sieglose Vertreter aus dem Westerwald-Kreis.

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II – SG Unterwesterwald 2:2 (1:0). Im Duell der Sieglosen teilten sich die Kontrahenten am Ende die Punkte, wobei die Kombinierten aus Niedererbach, Dreikirchen, Görgeshausen und Nomborn mit dem Resultat angesichts des 0:2-Rückstandes nach einer knappen Stunde zufriedener sein konnten als die Bezirksliga-Reserve. Schiedsrichter: Ingo Fischer. Tore: 1:0 Johannes Derscheid (40.), 2:0 Jonas Zimmermann (55.) 2:1 Max Mertens (76.), 2:2 Stephan Pörtner (85.). Zuschauer: 80.

SV Diez-Freiendiez – SG Horressen-Elgendorf 2:2 (2:1). Der SV schnupperte gegen den Favoriten am Dreier. Marcel Hummernick hatte frei vor dem SG-Keeper das 3:0 vor Augen. „Das wäre der K.-o. gewesen“, trauerte SV-Trainer Serkan Akcakaya dem verpassten Hochkaräter hinterher, Nach dem viel diskutierten Freistoß zum 2:1 - war der Ball tatsächlich mit vollem Durchmesser hinter der Linie? - gelang Torjäger Steffen Decker das 2:2. In der Folge boten sich beiden Teams die Chance, das Ding zu ziehen. Weitere Treffer fielen am Wirt jedoch nicht mehr. Akcakayas Fazit: „Wir waren zwar näher am Sieg, aber ein Punkt gegen starke Horresser ist nun auch nicht so schlecht.“ Schiedsrichter: Patrick Böttcher. Tore: 0:1, 1:0, 2:0 beide Rudolf Zimbelmann (11., 23.), 2:1 Alexander Gombert (32.), 2:2 Steffen Decker (56.). Zuschauer: 55.

SG Altendiez/Gückingen – SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II 2:2 (0:0). Spät rettete der Chef höchstpersönlich seinem Team den Zähler gegen die unbequeme Reserve aus Ruppach-Goldhausen, Heiligenroth und Girod. „Nach dem Spielverlauf müssen wir letztlich mit dem Punkt zufrieden sein. Die Moral der Mannschaft ist intakt. Wir haben alles gegeben und uns dieses 2:2 noch erkämpft“, lobte AG-Trainer Marcel Hannappel, den aber wiederholte Undiszipliniertheiten wurmen. „Schon zum zweiten Mal schaden wir uns wegen Meckerns selbst.“ Schiedsrichter: Lasse-Andreas Pfaff. Tore: 0:1 Jannis Wyremblewski (55., Elfmeter), 0:2 Niklas Klar (60.), 1:2 Yannick Altmann (68.), 2:2 Marcel Hannappel (90.+4, Elfmeter). Gelb-Rote Karte: Jacob Elias Richter (55., SG AG, Foul und Meckern). Zuschauer: 110.

TuS Niederahr - SG Elbert/Horbach 3:1 (1:0). Mit dem zweiten Saisonsieg pirschte sich der TuS an die Spitzengruppe heran, während die Kombinierten punktlos am Tabellenende bleiben. Schiedsrichter: Marc Odink. Tore: 1:0 (43.), 2:0 (56.), 3:0 (79.), 3:1 Jan Luca Buchholz (90.). Zuschauer: 100.

TuS Burgschwalbach II – TuS Holzhausen 3:2 (1:0). „Das war unsere bisher schlechteste Saisonleistung, was die Leistung der Burgschwalbacher aber keineswegs schmälern soll“, so Gästetrainer Jonas Ohlemacher nach der Niederlage seiner Blauen am Märchenwald. Die Reserve der Rot-Schwarzen hatte das 1:8-Debakel in Horressen gut weggesteckt und gab mit dem ersten Dreier im Kreisoberhaus die passende Antwort. Die Rot-Schwarzen ließen sich nach dem Einbüßen des Vorsprungs nicht aus der Ruhe bringen. „Wir haben gut dagegengehalten und uns für die geschlossene Leistung belohnt“, so Co-Trainer Fabian Kunz, der den beim Trainerkongress in Koblenz weilenden Andreas Müller erfolgreich vertrat. Schiedsrichter: Lasse-Andreas Pfaff. Tore: 1:0, 2:0 beide Yahya Mohammadi (44., 46.), 2:1 Lukas Mifka (51.), 2:2 Jules Kornas (56.), 3:2 Paul Walter (87.). Zuschauer: 80.

SG Birlenbach/Schönborn – SG Guckheim/Kölbingen (1:1). „Wir haben den Kampf angenommen und uns den Punkt mit Geschlossenheit verdient“, zollte BS-Trainer Chris-Jannik Dietrich seinen gut aufgelegten Schützlingen nach dem Remis gegen eines der Topteams der Staffel Respekt. Schiedsrichter: Dominik Schreiber. Tore: 0:1 Mourice Hamanns (10.), 1:1 Eigentor (18.). Zuschauer: 70.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – SG Mühlbachtal 3:1 (1:1). Denkbar knapp verpassten die Vereinigten aus Nastätten, Miehlen und Oelsberg in Weroth einen Punktgewinn beim amtierenden Staffelsieger. „Wir können stolz sein. Leider haben wir es verpasst im zweiten Durchgang unsere Chancen zu nutzen. So mussten wir hinten raus die bittere Pille schlucken. Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen“, so Mühlbachtals Coach Tobias Göbel nach dem Abpfiff. Schiedsrichter: Ingo Neust. Tore: 0:1 Lenny Saal (21.), 1:1 Fabian Meudt (57.), 2:1, 3:1 beide Colin Aßmann (89., 90.+1). Zuschauer: 60.