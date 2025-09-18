Noch ziemlich dicht beisammen liegen nach sechs Runden die Mannschaften in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A. Am Tabellenende sehnen der SV Diez-Freiendiez und die SG Unterwesterwald den ersten Dreier der Saison herbei.
Lesezeit 3 Minuten
Während Primus TuS Niederahr in der Fußball-Kreisliga A3 am Sonntagnachmittag in Gückingen auf den Zahn gefühlt wird, steigt der Schlager der 7. Runde in Kölbingen, wo die SG Horressen-Elgendorf ihre Visitenkarte abgibt.SG Birlenbach/Schönborn – SG Unterwesterwald (So.