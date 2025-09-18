Fußball-Kreisliga A3 Serkan Akcakaya setzt auf den platzenden Knoten 18.09.2025, 15:08 Uhr

i Jacob Elias Richter (links) will mit der SG Altendiez/Gückingen dem Tabellenführer TuS Niederahr am Sonntag einen packenden Fight liefern. Tobias Brand (rechts) pausiert hingegen mit der SG Elbert/Horbach. Rosbach Marco

Noch ziemlich dicht beisammen liegen nach sechs Runden die Mannschaften in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A. Am Tabellenende sehnen der SV Diez-Freiendiez und die SG Unterwesterwald den ersten Dreier der Saison herbei.

Während Primus TuS Niederahr in der Fußball-Kreisliga A3 am Sonntagnachmittag in Gückingen auf den Zahn gefühlt wird, steigt der Schlager der 7. Runde in Kölbingen, wo die SG Horressen-Elgendorf ihre Visitenkarte abgibt.SG Birlenbach/Schönborn – SG Unterwesterwald (So.







