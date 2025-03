Sechs-Punkte-Spiele im Blauen Ländchen

Zwei Spitzenspiele stehen in der Fußball-Kreisliga A3 an: Das Top-Quartett kreuzt in direkten Duellen die Klingen. Mit dabei ist auch die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich, die in Weroth der Übermacht der WW-Konkurrenten etwas entgegensetzen will.

Sechs Partien der 17. Runde der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A werden am anstehenden Wochenende ausgetragen, los geht’s bereits am späten Samstagnachmittag am Altendiezer Lahnblick. Die SG Birlenbach/Schönborn und die Sportfreunde Bad Ems kreuzen unterdessen erst am Mittwoch, 30. April die Klingen.

Aufgeben ist für den ehrgeizigen Trainer Steffen Richter keine Option

VfL Altendiez – TuS Singhofen (Sa., 17.30 Uhr, Hinrunde 2:0). „Wir haben in einem umkämpften Spiel zur jeweils richtigen Zeit unsere Tore gemacht“, fasste VfL-Coach Marcel Hannappel den 3:0-Heimsieg seiner Elf gegen die Sportfreunde aus Bad Ems zusammen. Den vollends geglückten Re-Start komplettieren wollen die Bimbes-Kicker, indem sie gegen den Abstiegskandidaten von der Bäderstraße nachlegen und den sechsten Heim-Dreier landen. Der TuS ließ zuletzt bei der ernüchternden 2:6-Schlappe gegen Mitkonkurrent TuS Holzhausen zu viel vermissen, was den Anhang in den verbleibenden zehn Partien auf eine Aufholjagd hoffen lässt, die sich gewaschen hat. Doch Aufgeben ist für den ehrgeizigen Trainer Steffen Richter keine Option, auch wenn die nackten Fakten gegen die Blauen zu sprechen scheinen. Aktuell hat kein anderes Team der Staffel weniger Treffer erzielt und mehr kassiert. Auswärts sprang bis dato bei immerhin schon acht Anläufen lediglich ein mickriges Pünktchen heraus. Nach dem 4:3-Derbysieg gegen die SG Mühlbachtal am 29. September setzte es für den TuS acht Niederlagen hintereinander, was den Sturz ans Ende des Klassements zur Folge hatte. Nun gilt es, die Talfahrt möglichst schnell zu bremsen, sonst wird ab Sommer in Singhofen tatsächlich nur noch B-Liga-Fußball zu sehen sein.

TuS Holzhausen – SV Diez-Freiendiez (So., 14.30 Uhr, Hinrunde 1:4). Mit dem 6:2 im Kellerduell beim TuS Singhofen sind die Schützlinge von Maximilian Minor prächtig aus den Startlöchern gekommen. Der Dreier in diesem für beide Kontrahenten wegweisenden Duell wird aber erst dann so richtig wertvoll, wenn es den Blauen gelingt auch den lediglich drei Zähler mehr aufweisenden Gast vom Wirt in die Schranken zu weisen. Der SV um Trainer Serkan Akcakaya musste zum Auftakt des Jahres dem ambitionierten TuS Niederahr beim zu hoch ausgefallenen 1:5 die Punkte überlassen und will beim recht heimschwachen TuS Holzhausen (1/3/4) seine alles andere als berauschende Auswärtsbilanz (2/0/6) merklich aufpolieren. Gelingt dies nicht, verschärft sich die sportliche Lage in Diez.

SG Mühlbachtal – TuS Gückingen (So., 14.30 Uhr, Hinrunde 2:2). Eines der viel beschworenen „Sechs-Punkte-Spiele“ steigt auch an der Lauterter Straße. Beide Kontrahenten können sich mit einem Erfolgserlebnis etwas Luft im Kampf gegen den Abstieg verschaffen, in den mittlerweile nahezu die halbe Liga verwickelt ist. Der TuS schnupperte zuletzt gegen die starke Reserve aus Hundsangen und Umgebung am Heimsieg, kassierte aber in buchstäblich letzter Minute dann doch noch den Ausgleich, was die Schützlinge von Ex-Profi Mehmet Dragusha zwei wichtige Zähler kostete. Die Kombinierten aus Nastätten, Miehlen und Oelsberg ihrerseits durften gegen den neuen Spitzenreiter FC Kosova Montabaur bis zum Abpfiff auf einen Zähler hoffen.

BoReiBo nach Arbeitssieg beim Tabellenzweiten gefordert

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich (So., 15 Uhr, in Weroth, Hinrunde 4:0). Der Blick auf die Tabelle verdeutlicht: Wenn BoReiBo im Kampf um den Aufstieg noch ein Wörtchen mitsprechen will, muss in Weroth die Revanche für die klare Hinspiel-Niederlage gelingen. Dazu bedarf es gegenüber dem jüngsten 3:2-Arbeitssieg gegen die SG Birlenbach aber einer Steigerung. Luft nach oben gibt’s auch bei den vor eigenem Publikum in acht Begegnungen immerhin sieben Mal siegreichen Hausherren, die zuletzt in Gückingen trotz zweimaliger Führung nicht über ein Remis hinauskamen und den „Platz an der Sonne“ einbüßten. Etwaigen Aufstiegsambitionen könnte ja die eigener erste Welle einen Strich durch die Rechnung machen.

SG Elbert/Horbach – TuS Katzenelnbogen/Klingelbach (So., 15 Uhr, in Horbach, Hinrunde 3:1). Das respektable 3:3 gegen den VfL Altendiez war für die Elf von Jan Noppe und Manuel Haberzettl letztlich nicht mehr als ein Punkt für die Moral. Um aus dem Keller in sichere Gefilde zu klettern müssen umgehend Siege her. Da sich die gastgebenden Kombinierten nach dem Trainerwechsel – Christian Stera löste im Spätherbst Andriy Chechouga ab – auf dem aufsteigenden Ast befinden, dürfte den Fleckern, die auswärts (1/2/5) mehr punkteten als am heimischen Hellenhahn (1/1/6), eine harte Nuss bevorstehen.

FC Kosova Montabaur – TuS Niederahr (So., 15 Uhr, Waldschule Horressen, Hinrunde 2:0). Der letztjährige Bezirksligist aus der Kreisstadt hat mit dem 2:1-Arbeitssieg in Nastätten die pole position übernommen und arbeitet weiter zielstrebig am ambitionierten Projekt sofortiger Wiederaufstieg. Doch auch der TuS, der nur beim Hinspiel den Kürzeren zog, meldet nach mittlerweile einem Dutzend Partien ohne Niederlage seine Ansprüche an und will diese im Westerwälder Derby unterstreichen.