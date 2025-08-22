Nach zwei Partien in der Fußball-Kreisliga A4 sind die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen und die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich noch sieglos. Nicht nur BoReiBo fiebert dem zweiten Rhein-Lahn-Derby in Serie entgegen.

Osterspais Trainer Sebastian Weinand setzt gegen RW Koblenz II vor allem auf physische Präsenz.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen – FC RW Koblenz II (So., 14.30 Uhr). Die Rot-Weißen haben zwar mit dem 0:3 beim TuS Niederberg bereits eine Partie verloren, aber FSV-Trainer Sebastian Weinand rechnet dennoch mit einer spielstarken Oberliga-Reserve, in deren Reihen viele mit recht gutem technischem Rüstzeug ausgestattete junge Kicker stehen. „Vielleicht haben sie noch das eine oder andere Anpassungsproblem an den Seniorenfußball“, sagt Weinand und gibt seinen Mannen vor allem Robustheit und konsequentes Zweikampfverhalten mit auf den Weg. „Vielleicht gelingt es uns damit, ihren Rhythmus etwas zu brechen und sie nicht richtig auf Touren kommen zu lassen.“ Allerdings haben die Kombinierten, die im Vorjahr in beiden Begegnungen mit der zweiten Welle der Oberwerther den Kürzeren gezogen hatten (2:4 und 0:3), personelle Probleme. Urlauber, Verletzte, Angeschlagene – Weinand muss einmal mehr improvisieren und vermutlich sein Aufgebot mit Spielern aus der Zweiten auffüllen, die das Vorspiel bestreitet. „Unsere aktuelle Form ist nicht die beste, wir tun uns im technisch/taktischen Bereich noch schwer.“ Daher setzt die FSV in erster Linie auf Physis und hofft, dass der Plan aufgeht.

Coaches erwarten auf Asche keine spielerische Leckerbissen

SG Rheinhöhen – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich (So., 14.30 Uhr, in Dachsenhausen). Für BoReiBo steht in der Zachheck bereits das zweites Kreisderby hintereinander an. „Die Dahlheimer sind gut in die Saison gestartet. Ich habe sie in Weißenthurm gesehen. Da haben sie ein gutes Spiel gemacht und auf Umschaltmomente gelauert“, war Bogels Trainer Luca Maus, der auf den Loreleyhöhen gemeinsam mit Andreas Nickel das Kommando führt, angetan von dem, was der letztjährige Bezirksligist am Rhein bot. „Diese Umschaltmomente müssen wir unbedingt wir in den Griff bekommen.“ BoReiBo seinerseits hat laut Maus bis dato zu wenig aus seinen Feldvorteilen gemacht. „Die Zielstrebigkeit im letzten Drittel geht uns noch ab. Da ist mehr zu machen.“ Da auf Asche gespielt wird, erwartet Maus keinen spielerischen Leckerbissen. „Es gilt viel mehr die Grundtugenden auf den Platz zu bringen.“ Verzichten muss BoReiBo im Rhein-Lahn-Duell auf Urlauber Luca Riegel sowie die angeschlagenen Julien Leidinger (Knie) und Malte Henseleit (private Gründe). „Ansonsten sind wir vollständig“, so Maus. Kollege Jens Mosel und seine Entourage fiebert dem Duell der alten Rivalen entgegen. „Das ist ein Highlightspiel für uns. Insbesondere deshalb, weil wir ja ansonsten fast nur auf Koblenzer Vereine treffen.“ Auch Mosel erwartet eine kämpferisch geprägte Partie. „Ich hoffe, dass wir unseren guten Ansätze bestätigen können.“ Julian Roth fällt urlaubsbedingt aus, hinter dem Einsatz Josip Topics bleibt ein Fragezeichen. Julian Köhler und Lennart Jost hingegen werden noch einige Wochen ausfallen.