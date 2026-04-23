Während die Runde in der Fußball-Kreisliga A4 für die SG BoReiBo und die FSV Osterspai so gut wie gelaufen ist, muss die SG Rheinhöhen im Kampf um den Klassenverbleib trotz des jüngsten Erfolgserlebnisses in „Alarmbereitschaft“ bleiben.
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Auf fremdem Terrain ist das heimische der Fußball-Kreisliga A4 angehörende Trio am Wochenende gefordert.
„Wir treffen auf eine ganz andere Mannschaft.“
SG-Trainer Andreas Nickel bemisst die Reinhardt’s Elf nicht an deren desolaten Auftritt im Taunus