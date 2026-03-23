Fünf Elfmeter in Wallmenroth Schon wieder dieser Redel: Torwart gleicht per Kopf aus Günter Gerhardt 23.03.2026, 11:43 Uhr

i Mit vereinten Kräften stemmte sich die Altenkirchener Abwehr gegen Alpenrods Adil Damon Aydin (links). In der Offensive konnten sich die Gäste auf einen verlassen, der eigentlich fürs Toreverhindern zuständig ist. Volker Horz

Spektakel mit fünf Elfmetern in Wallmenroth, ein Wechsel an der Tabellenspitze und ein Torwart, der schon wieder per Kopf trifft: In der Kreisliga A1 ging es am Sonntag hoch her.

In der Kreisliga A1 hat die SG Weitefeld im Auswärtsspiel in Niederdreisbach gepatzt und musste nach dem verrückten Sieg der SG Rennerod in Wallmenroth die Tabellenführung abgeben. Im Tabellenkeller holte die SG Gebhardshain drei ganz wichtige Punkte gegen Wissen II und verschaffte sich ein wenig Luft im Abstiegskampf vor dem direkten Duell in der nächsten Woche in Schönstein.







Artikel teilen

Artikel teilen