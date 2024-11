Topspiel in der A1 abgebrochen Schönsteins Marcus Meyer trifft aus 20 Metern per Hacke Günter Gerhardt 10.11.2024, 22:08 Uhr

i Der Nebel ist zu erhahnen und führt kurze Zeit später zum Abbruch: Herschbachs Vincent Schmidt (in Schwarz) wird es am Mittwoch erneut mit Rennerods Michael Loewen sowie Jens Wagner (in den roten Trikots von links) aufnehmen. Photo: (c) Horst Wengenroth 2024

Während das Topspiel in der Kreisliga A1 aufgrund aufkommenden Nebels abgesagt werden musste, traf Schönsteins Spielertrainer spektakulär.

Das Spitzenspiel zwischen Rennerod und Herschbach musste wegen Nebels vorzeitig abgebrochen werden und wird am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr, in Seck) nachgeholt. Wissens Reserve und die Adler aus Niederfischbach nutzten die Gunst der Stunde und zogen mit Siegen an Rennerod vorbei.

