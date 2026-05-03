Die SG Weitefeld ist nur noch einen Schritt von der Meisterschaft entfernt. Die Sportfreunde Schönstein verpassen spät einen enorm wichtigen Dreier gegen den Tabellenzweiten SG Rennerod.
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Die SG Weitefeld zieht der SG Rennerod zwei weitere Punkte davon. Bei drei ausstehenden Partien haben die Weitefelder jetzt sieben Punkte Vorsprung und können nächste Woche im Heimspiel gegen Mittelhof Meister werden. Im Kampf um den Klassenverbleib verpasst es Schönstein, auf drei Punkte an Wissen II ranzukommen.