Weitefeld zieht weiter davon Schönstein ist dem Heimsieg gegen Rennerod lange nah Jens Kötting 03.05.2026, 19:29 Uhr

i Die Sportfreunde Schönstein (in Gelb) waren dem Heimsieg gegen die SG Rennerod (in Schwarz-Rot) lange Zeit sehr nahe. Manfred Böhmer/balu

Die SG Weitefeld ist nur noch einen Schritt von der Meisterschaft entfernt. Die Sportfreunde Schönstein verpassen spät einen enorm wichtigen Dreier gegen den Tabellenzweiten SG Rennerod.

Die SG Weitefeld zieht der SG Rennerod zwei weitere Punkte davon. Bei drei ausstehenden Partien haben die Weitefelder jetzt sieben Punkte Vorsprung und können nächste Woche im Heimspiel gegen Mittelhof Meister werden. Im Kampf um den Klassenverbleib verpasst es Schönstein, auf drei Punkte an Wissen II ranzukommen.







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