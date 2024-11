15. Spieltag mit einer Absage Schönstein gewinnt den Zugriff und das Derby in Wissen Günter Gerhardt 17.11.2024, 22:59 Uhr

i So wie es in dieser Szene Simon Ebach (kniend in Blau) vormacht, sah es zu selten aus. Die Sportfreunde Schönstein (in Schwarz, vorne mit Florian Machowinski) nahmen das Derby in Wissen mehr an und setzten sich durch. Manfred Böhmer

Überraschende Derby-Niederlage des VfB Wissen II. Auch die Adler aus Niederfischbach verlieren. Beide Teams aus dem Kreis Altenkirchen müssen Westerwälder Konkurrenten in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

Am ersten Rückrundenspieltag in der Fußball-Kreisliga A1 gewinnt Spitzenreiter Herschbach das Heimspiel gegen Kellerkind Herdorf erwartungsgemäß und geht mit fünf Punkten Vorsprung in die Winterpause. Wissen II unterliegt auf eigenem Platz überraschend Schönstein und gibt damit den Vizerang an Rennerod ab, welches drei Punkte aus Hamm entführte.

