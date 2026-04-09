Bekommt der Tabellenführer kalte Füße? Vier Punkte aus vier Spielen könnten in Indiz sein. Währendessen hat Uwe Deckenbrock seinen Trainerposten in Brohl zur Verfügung gestellt – Der Nachfolger ist schon da.
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Langsam, aber sicher geht es in der Kreisliga Staffel A5 in Richtung Saisonendspurt. An der Tabellenspitze hoffen der Ahrweiler BC II und die SG Maifeld-Elztal auf einen weiteren Ausrutscher von Primus FC Plaidt, im Tabellenkeller verspricht vor allem das direkte Aufeinandertreffen zwischen der SG Vinxtbachtal und der DJK Plaidt für Spannung.