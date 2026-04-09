Remagen rückt Abstieg näher Schnelle Lösung: Friedsam übernimmt von Deckenbrock Jan Müller 09.04.2026, 14:16 Uhr

i Ligaprimus FC Plaidt (grüne Trikots) konnte nach der Winterpause nur vier Punkte aus vier Spielen holen. Jörg Niebergall

Bekommt der Tabellenführer kalte Füße? Vier Punkte aus vier Spielen könnten in Indiz sein. Währendessen hat Uwe Deckenbrock seinen Trainerposten in Brohl zur Verfügung gestellt – Der Nachfolger ist schon da.

Langsam, aber sicher geht es in der Kreisliga Staffel A5 in Richtung Saisonendspurt. An der Tabellenspitze hoffen der Ahrweiler BC II und die SG Maifeld-Elztal auf einen weiteren Ausrutscher von Primus FC Plaidt, im Tabellenkeller verspricht vor allem das direkte Aufeinandertreffen zwischen der SG Vinxtbachtal und der DJK Plaidt für Spannung.







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