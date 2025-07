Am 10. August geht die Fußballsaison in den Kreisligen los, die Mannschaften auch aus dem COC-Gebiet bereiten sich darauf vor: Ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung haben nun der A-Klasse-Vizemeister SV Blankenrath, der in der Relegation knapp am Aufstieg in die Bezirksliga scheiterte, und der A-Klasse-Aufsteiger SG Mont Royal Kröv/Enkirch/Reil/Pünderich/Burg auf dem Sportfest in Bärenbach am Flughafen Hahn gegeneinander bestritten.

Blankenrath gewann nach frühem Rückstand mit 4:1 (1:1). Mann des Spiels war Moritz Schneider, der nach seinem Wechsel von A-Staffel-6-Konkurrent SG Ober Kostenz/Unzenberg sein erstes Spiel für Blankenrath absolvierte und direkt dreimal traf zum 1:1, 3:1 und 4:1. Das zwischenzeitliche 2:1 für den SVB hatte Maurice Mazanek markiert. Mont Royal war durch Jonas Gesser früh in Führung gegangen.

SV Binningen: Zwei Tests, null Tore

Auch fast alle anderen A-Ligisten aus dem COC-Gebiet haben ihre ersten Tests hinter sich: Der SV Binningen (A Staffel 6) spielte am Wochenende gleich zweimal und schoss beim 0:0 beim TuS Kottenheim (A Staffel 5) und beim 0:3 beim SC Vallendar (A Staffel 4) kein Tor. Die SG Zell/Bullay/Alf (A Staffel 9) traf gegen B-Klässler SV Lüxem dreimal durch Dominik Binz und sowie dem Neuzugang und Ex-Trarbacher Zenel Mziu (2) ins Netz, verlor aber in Bullay 3:4. Der SV Masburg (A Staffel 5) bezwang den A-Klasse-Absteiger SV Ulmen mit 4:1, für die Masburger netzten Marc Rottstock, Niklas Diederich, Daniel Gorges und Luca Hartmann. Janne-Linus Biel hatte Ulmen in Front gebracht.

Der SSV Ellenz-Poltersdorf, Aufsteiger in die A Staffel 6, schlug den SV Blankenrath II (B Staffel 14) mit 5:2, Torjäger Michael Zenz schlug dreimal zu. Die SG Bremm (A Staffel 9) musste sich beim FC Metternich II (A Staffel 4) trotz einer 2:0-Pausenführung mit 3:4 geschlagen geben. Rico Fuhrmann (2) und Jan Pellio trafen für Bremm. Die Spvgg Cochem, der achte A-Ligist aus dem COC-Gebiet, bestreitet ihren ersten Test am Freitag (19.30 Uhr) gegen B-Klässler SV Mendig II.