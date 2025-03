Es bleibt spannend in der Kreisliga A Staffel 6, vorne und hinten. Allerdings wird der Kreis der Anwärter für die begehrten und nicht so begehrten Ränge kleiner.

Langsam aber sicher lichten sich die Reihen am oberen und unteren Ende des Klassements der Fußball-Kreisliga A Staffel 6. Während die SG Morshausen nach dem 0:2 gegen die SG Mosel Löf aus dem Aufstiegsrennen zu sein scheint, sind die Moselaner als Zweiter derweil mittendrin. Zudem geht der Blankenrather Lauf weiter, nach dem 3:1 in Binningen ist man nun schon Vierter mit 36 Punkten, nur drei Zähler hinter Primus Oberwesel (1:1 bei Vorderhunsrück). Im Keller-Derby trennten sich Sohren und Ober Kostenz am Samstagabend mit 3:3, am Sonntag schickte Kirchberg II Karbach II mit 5:0 nach Hause.

SG Morshausen/Beulich/Gondershausen – SG Mosel Löf 0:2 (0:1).Gegensätzlicher könnten die Beurteilungen eines Spiels kaum sein. Morshausens Spielertrainer Andy Felgner sah Löfer, die aus dem Nichts das 0:1 machten, inmitten dreier Großchancen seiner Morshausener: „In der zweiten Halbzeit war es dann ein Spiel auf ein Tor, von Löf kam fußballerisch nichts, nur lange Bälle.“ Personell läuft es ebenso wenig: „Nachdem ich in der Halbzeit einmal wechseln musste, hatte ich niemanden mehr auf der Bank, wir haben die Seuche. Und in den Begegnungen fehlt es an Spielglück.“

Gästetrainer Udo Seifert sah es anders, ganz anders: „In der ersten Halbzeit waren wir klar besser, haben es taktisch gut gemacht. Unser 1:0 war sehr schön herausgespielt.“ Und weiter: „Wenn man sich die Heimtabelle anschaut: Wer hier 2:0 gewinnt, muss einiges richtig gemacht haben. Es war ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, das wir gewonnen haben.“ Mit dem Auswärtsdreier beißt sich Löf mit 38 Punkten gänzlich oben fest und scheint beim Thema Aufstieg bis zum Ende ein Mitspracherecht zu haben.

Tore: 0:1 Moritz Johann (34.), 0:2 Nico Kerschbaum (75., Handelfmeter).

SG Sohren/Büchenbeuren – SG Ober Kostenz/Kappel 3:3 (2:2). Den Sohrenern gelang im Derby nicht der erwünschte Dreier. Am Ende war es ein Unentschieden, mit dem die Gäste freilich besser leben können: „Man geht natürlich nie in ein Spiel und will nur einen Punkt holen. Wir wollten das Ding schon ziehen. Aber ich unterschreibe den Punkt, es war ein klassisches Derby mit vielen Zweikämpfen und einem gerechten Ergebnis“, bilanzierte der Ober Kostenzer Spielertrainer André Spengler.

Bei der Gerechtigkeit des Resultats stimmte Sohrens Doppeltorschütze und Trainer Dominik Kunz seinem Pendant zu, dennoch meinte er: „Es waren trotzdem zwei verschenkte Punkte.“ Die Gründe für sein Gefühl scheinen einleuchtend: „Das 0:1 fällt durch einen Standard, den wir im Vorfeld genauso angesprochen haben, das 2:2 dann nach einer Ecke. Wir haben unsere ersten beiden Tore gut herausgespielt“, beschrieb er die Tatsache, dass sein Team viel mehr für einen Torerfolg investieren musste. Dass es bei dem einen Zähler blieb, konnte Kunz auch erklären: „Wir sagten in der Pause, wenn es nach 80, 85 Minuten noch Unentschieden steht, nehmen wir den einen Punkt halt mit, damit es keine sechs Punkte Rückstand auf Ober Kostenz werden.“

Tore: 0:1 Peter Sauer (10.), 1:1 Jimi Lee Gronich (37.), 2:1 Dominik Kunz (43.), 2:2 André Spengler (45.), 2:3 Moritz Schneider (58.), 3:3 Dominik Kunz (70.).

TuS Kirchberg II – FC Karbach II 5:0 (1:0).Einseitige Nummer im Abstiegskampf. Gastgeber-Trainer Andi Auler konnte zufrieden sein: „Es hört sich bei 5:0 vielleicht blöd an, aber wir hätten eigentlich noch viel höher gewinnen müssen.“ Der Dreier war allerdings hochnötig, denn Auler weiß, was demnächst ansteht: „Jetzt im April kommen drei Gegner, die oben angesiedelt sind – wir müssen sehen, dass wir im Mai dann noch dabei sind.“

Sein Gegenüber Christopher Frensch war so richtig angefressen und sparte nicht mit Kritik an seinen Mannen: „Ich habe keine Worte. Was wir heute gemacht haben, das hat mit A-Klasse nichts zu tun, Vollkatastrophe.“ Den Hauptgrund kannte er trotzdem: „Die Fitness fehlt. Wenn du nach zehn Minuten bei eigenem Eckball in einen Konter läufst, aber keiner in der Lage ist, hinterher zu sprinten, sagt das alles. Es liegt jetzt an uns, wie du mit der Situation umgehst. Spielen wir so weiter, werden wir bis ganz unten durchgereicht.“

Tore: 1:0 Pascal Endres (45.), 2:0 Moritz Heidrich (56.), 3:0 Silas Wilbert (57.), 4:0 und 5:0 Niclas Auler (69., 90.).

SG Braunshorn/Haubay-Pfalzfeld/Bickenbach – Spvgg Cochem 2:2 (1:2). Mit zwölf Mann reisten arg gebeutelte Moselaner in den Hunsrück. „Wir mussten vier Spieler an die Zweite abgeben, damit diese antreten konnte. Wie sich meine Mannschaft dann hier präsentiert hat: Großen Respekt, sie hat alles gegeben“, fand Übungsleiter Tam Nsaliwa viel Lob. „Die Chancenverwertung ist weiterhin ein Problem, aber das ist ein Lernprozess.“ Eigentlich wollte Nsaliwa niemanden seiner Jungs hervorheben: „Wenn ich einen nehmen müsste, dann Anes Mavric. Sonst Mittelstürmer, hat er heute als Rechtsverteidiger ausgeholfen und sogar das 1:0 geschossen.“

Brausnhorns Trainer Mirko Bernd konstatierte: „Absolut verdienter Punkt für Cochem. Die erste Halbzeit war die schwächste bisher in dieser Saison. Die zweite Hälfte war dann einen Tick besser, da haben wir schnell das 2:2 gemacht. Aber insgesamt hat uns heute irgendwie die Aggressivität und die Struktur gefehlt.“ Und weiter: „Das Positive ist, dass wir nach 0:2 noch das 2:2 gemacht haben – mehr hatten wir aber auch nicht verdient.“ Braunshorn bleibt Dritter mit jetzt zwei Punkten hinter Mosel Löf und weiter drei hinter Oberwesel.

Tore: 0:1 Anes Mavric (21.), 0:2 Mohamed Ali Benkada (24.), 1:2 Tobias Retzmann (37.), 2:2 Marvin Vogt (52.).

SV Binningen – SV Blankenrath 1:3 (0:3).Die Niederlage wollte Binningens Trainer Dennis Kohlhaas nicht allzu hoch hängen: „Blankenrath hat relativ verdient gewonnen. Gegen die Luft kassieren wir früh zwei dumme Dinger, das dritte war für mich Abseits. In der zweiten Halbzeit machen wir zügig das 1:3 und dann kam die Schlüsselszene, als ein Blankenrather einen Schuss von Nils Straßen auf der Linie mit der Hand abwehrte – aber nichts passierte.“ Kohlhaas war ohnehin noch enttäuscht über etwas anderes: „Das Hinspiel wurde auf Wunsch der Blankenrather verlegt, als ich jetzt fragte, wurde uns nur der kommende Dienstag angeboten.“ Zur Tabellensituation meinte Kohlhaas dann noch: „Wenn sich unser Lazarett lichtet, punkten wir in naher Zukunft wieder.“

Gäste-Coach Mario Weirich sah eine starke Anfangsviertelstunde seiner Elf: „Weil wir alles angenommen haben, das Wetter, den Platz. Nach dem Wechsel war Binningen dann nur durch Standards gefährlich.“ Und zum Thema Verlegung, beziehungsweise Nichtverlegung: „Es ist etwas anderes, wenn ich acht Wochen vor dem Spiel anfrage, oder wie jetzt erst vier Tage vorher. Außerdem haben wir ja etwas angeboten.“ Blankenrath rückt mit dem Dreier ganz oben ran. Das kann einem Trainer wie Weirich jedoch egal sein, denn der denkt von „Spiel zu Spiel“.

Tore: 0:1 Felix Schönborn (11.), 0:2 Jens Mansour (14.), 0:3 Benjamin Massmann (24.), 1:3 Lukas Thönnes (51.).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Noah Fuhrmann (75., Binningen).

SG Vorderhunsrück – SG Viertäler Oberwesel 1:1 (0:1). Die unangenehm zu spielenden Vorderhunsrücker knöpften dem Spitzenreiter auf dem engen Platz in Lütz einen Zähler ab. „Total verdient“, fand Alexander Blatt. Zwar hatte seine Elf wenig Torchancen, weil vorne immer ein Schritt fehlte (Blatt), doch war man nach dem frühen Rückstand (6.) stets gut in der Partie: „Die Defensive, die Gier – alles war da.“ Den Strafstoß zum 1:1 hätte zwar niemand gepfiffen, sagten selbst die Einheimischen, dennoch sagte Blatt nach Spielschluss: „Wir hören nie auf, machen das 1:1 und haben am Ende etwas in der Hand, tiptop.“

Viertäler-Trainer Christoph Fahnings Stimmung war getrübt: „Hier in Lütz ist wenig, mit Fußball spielen. Für drei Punkte hätte ich den steifen Nacken aber gern in Kauf genommen. Am Ende ist das Gefühl natürlich nicht das Beste, wenn man spät das 1:1 durch einen zweifelhaften Elfmeter kassiert.“ Zwischen den Treffern köpfte Gian Luca Pies für die Einheimischen an den Pfosten, Jonas Strunk und Sebastian Mitchard vergaben Hochkaräter für die Männer von Rhein.

Tore: 0:1 Michael Hohl (6.), 1:1 Niklas Schneider (78., Foulelfmeter).

SV Masburg – SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid 1:2 (1:1). „Wenn du vorne die Tore nicht machst, gewinnst du nicht, so einfach ist das“, erzählte Masburgs Spielertrainer Matthias Bender, was zwischen dem 1:1 und dem Pausentee passierte. Vier Hundertprozentige ließ sein Team liegen, zweimal gar aus nur zwei Metern. Das 1:2 für Niederburg war dann laut Bender meterweit Abseits. Nichtsdestotrotz: „Nach drei Niederlagen in Folge müssen wir die Saison jetzt sauber zu Ende spielen, den schnellen Turnaround schaffen.“ Sein Pendant auf Niederburger Seite Christophe Bokumabi wollte nicht zu euphorisch werden, eher kämpferisch: „Die Jungs haben es gut gemacht, eine geschlossene Mannschaftsleistung – und Jan Schink macht das Ding dann halt. Wir sind noch da.“ Sechs Punkte beträgt der Niederburger Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang, den Kirchberg II belegt.

Tore: 1:0 Maik Steffens (11.), 1:1 Ammar Cisse Zakari (13.). 1:2 Jan Schink (70.).